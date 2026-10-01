Германия за втори път намали акциза на горивата - сега с почти 17 цента

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Германия за втори път тази година намали акциза на горивата. Мярката влезе в сила от полунощ на 1 октомври и цели да ограничи поскъпването на бензина и дизела и е планирана за срок от три месеца.

Понижението е за срок от три месеца и се очаква да понижи цената на бензина и дизела с 16,7 цента на литър.

Решението на правителството е в отговор на високите цени на горивата. Септември беше рекордно скъп месец за зареждане на гориво в Германия. Но наред с това разходите за гориво допринасят и за покачване на инфлацията, пише БТА.

Доколко осезаем ще бъде ефектът от мярката и за шофьорите, се очаква да стане ясно в близките часове и дни, тъй като бензиностанциите нямат пряко задължение да намаляват цените.

Мярката практически се отнася само за горивото, което излиза от складовете и рафинериите. Въпреки това цените на повечето бензиностанции се очаква да спаднат бързо, както стана при предишните понижения в акциза през май и юни и през 2022 г.

Във вторник и вчера се наблюдаваше понижение в цените на горивата.

Браншовата организация en2x съобщи, че намалението на акциза ще започне да се калкулира в крайната цена още от полунощ. Съюзът на автомобилистите в Германия (АДАК) обаче е по-предпазлив.

"Цените ще спаднат постепенно", заяви експертът по пазара на горива Кристиан Лаберер преди влизането в сила на мярката. "Призоваваме за пълно намаление на цените, час по-скоро, но има опасения, че понижението на акциза няма да бъде усетено еднакво от всички водачи."

Мярката бе подложена на критики, че не е добре насочена, че намалява стимула да се пести гориво и че не облагодетелства всички потребители.

Привържениците ѝ отстояват мнението, че засега няма по-добър начин да бъде осигурено облекчение за шофьорите.