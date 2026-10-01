Раненият пилот от Flydubai е настанен в болница в Северозападна Саудитска Арабия

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Индийският пилот Смит Мачхар, ранен при отклоняването на полета на Flydubai вчера, е настанен за лечение в болница в Табук.

Самолетът кацна принудително там след като по време на полет към Израел с над 170 пътници на борда вторият пилот наръга с нож капитана и опита да разбие самолета. Смит Мачхар е тежко ранен, но състоянието му е стабилно.

"Нашето посолство в Рияд и консулството ни в Джеда следят здравословното състояние на г-н Смит Мачхар, смелия индийски пилот от полета на "Флайдубай", отклонен към Табук", пише в прессъобщение на посолството на Делхи в Саудитска Арабия, предава БТА.