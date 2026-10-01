Нетаняху: Твърде рано е да се каже кой стои зад опита да бъде разбит полетът на Flydubai

Твърде рано да се каже кой стои зад проваления опит да бъде разбит полетът на авиокомпания "Флайдубай" от Дубай за Тел Авив. Това заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху, По думите му е "възможно" Израел да се включи в разследването по случая.

"Твърде рано е да се каже. В Саудитска Арабия в момента се води разследване срещу пилота, извършил нападението. Предполагам, че той ще бъде прехвърлен в Обединените арабски емирства, които са и неговата родна страна. Ние ще следим хода на разследването и е възможно да се включим в него", каза Нетаняху в интервю за предаването по "Фокс нюз" на американския тв водещ Шон Ханити, предава БТА.

Израелският лидер каза това, след като бе помолен да коментира дали има данни за иранска следа в случая.

Нетаняху похвали индийския пилот Смит Мачхар за това, че е спасил пътниците, след като беше намушкан с нож от своя колега при предполагаемия опит за отвличане и разбиване на полета.

Мачхар е лежал в кръв на пода, но въпреки това е успял да отвори вратата на пилотската кабина, каза говорител на премиера пред Ройтерс. Това позволило на пътниците да обезвредят втория пилот и на втората двойка пилоти на "Флайдубай", която се намирала на борда, да приземи самолета в Табук, Саудитска Арабия.

"Той спаси живота на 174 души, сред тях израелски и други граждани", написа Нетаняху в Екс и нарече Мачхар "истински герой". "Всички пасажери са в безопасност", каза след това премиерът във видеообръщение.