Отмениха всички полети на Flydubai от и до Израел

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Всички полети на Flydubai от и до Израел са отменени, докато трае разследването.

Причината е случаят от вчера, при който вторият пилот наръга с нож капитана и опита да разбие самолета с над 170 пътници в него.

Самолетът "Боинг 737" на компанията, изпълняващ полет за Тел Авив, кацна принудително в саудитския град Табук.

Израелското правителство определи случая като опит за терористичен акт.

Индийският премиер Нарендра Моди нарече "герой" индийския пилот, пише БТА.

"Изправен пред страшна заплаха и въпреки че е бил тежко ранен, той не се поколеба и показа невероятна смелост и решителност, за да спаси живота на другите. Неговото мъжество помогна да бъдат опазени стотици животи и да бъде избегната голяма трагедия", посочи Моди в публикация в Екс.