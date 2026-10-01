Тръмп с планове за южнокорейски инвестиции до 200 млрд. долара в американски енергийни проекти

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви планове за южнокорейски инвестиции на стойност до 200 млрд. долара в американски енергийни проекти. Правителството в Сеул обаче уточни, че решението за един от основните елементи, газопровод за 54 млрд. долара в Аляска, все още не е окончателно.

Обявените проекти са първите големи инвестиции по по-широкия пакет на стойност 350 млрд. долара, за който Южна Корея пое ангажимент в рамките на търговското споразумение с Вашингтон от миналата година. Той предвижда 150 млрд. долара за корабостроене и 200 млрд. долара за стратегически инвестиции, пише БТА.

„Благодарение на споразуменията, които моята администрация сключи с Република Корея, те ще инвестират до 200 милиарда долара", заяви Тръмп в Овалния кабинет. По думите му средствата ще бъдат насочени към осем големи ядрени електроцентрали, газопровода в Аляска и електроцентрала с мощност 6 гигавата в Тексас.

Южнокорейското правителство заяви, че проектът за газопровода ще бъде реализиран само ако бъдат изпълнени определени търговски и правни условия. Сеул потвърди останалите основни елементи, като посочи инвестиции от 120 млрд. долара за изграждането на осем ядрени реактора и 22,3 млрд. долара за газова електроцентрала в Тексас, която ще снабдява с електроенергия центрове за данни за изкуствен интелект.

Проектът за втечнен природен газ в Аляска предвижда газопровод с дължина около 1300 километра, който да свърже находищата на Северния склон със съоръжение за втечняване на южното крайбрежие на щата. Оттам горивото ще може да бъде изнасяно за азиатските пазари.

Според Белия дом проектът е предназначен за пренос на около 110 млн. кубични метра природен газ дневно и производство на до 20 млн. тона втечнен природен газ годишно. Администрацията заяви и че реализацията му ще намали енергийните разходи на жителите на Аляска.

Според проучване на Асошиейтед прес и изследователския център НОРК (NORC) от края на юли около една трета от американците одобряват икономическата политика на Тръмп, а около седем от десет определят състоянието на икономиката като лошо.