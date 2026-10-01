Готвят голям протест в Прищина срещу присъдите на Хашим Тачи и още трима бивши лидери

Голям протест се организира днес в Прищина срещу осъдителните присъди на четиримата бивши командири на Армията за освобождение на Косово.

Организатор е Гражданската платформа „Свободата има име: АОК". Протестът ще започне в 16 ч. местно време (17 ч. българско време) на площад „Скендербег" в центъра на косовската столица.

На 16 септември Специалният съд за Косово в Хага произнесе присъди срещу бившите лидери на АОК Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи по обвинения във военни престъпления, извършени от тях по време на войната в Косово през 1998-1999 г. Бившият президент на Косово Хашим Тачи и Якуп Красничи получиха по 25 години затвор, Кадри Весели – 18 години затвор, а Реджеп Селими – 13 години затвор.

Решението на съда предизвика остри политически реакции в Косово и Албания, а от 16 септември до днес в Косово се проведоха редица масови демонстрации в подкрепа на четиримата бивши лидери на АОК. Защитата на четиримата бивши командири официално откри процедура за обжалване на присъдите им, а опозиционната Демократическа партия на Косово депозира в косовския парламент искане за изменение и допълнение на косовския закон за Специалния съд за Косово и Службата на специалния прокурор в Хага.

Представителят на гражданската платформа „Свободата има име: АОК" Исмаил Ташоли, цитиран от новинарската агенция „Економия онлайн", заяви, че осъдителните присъди срещу бившите лидери на АОК са „несправедливи и неприемливи".

Арбнора Зоджани от същата платформа призова гражданите да дойдат на протеста с близки, приятели и колеги, като информира, че за събитието ще има организиран транспорт до Прищина от всеки косовски град.

Тя допълни, че албанци от диаспората организират протест срещу присъдите на бившите лидери на АОК в Брюксел на 10 октомври.