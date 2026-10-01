Русия е свалила 330 украински дрона през нощта

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330 украински дрона над руски региони и над акваторията на Черно море са били свалени тази нощ от средствата за противовъздушна отбрана на Русия.

"Тази нощ, от 20:00 часа московско време на 30 септември до 08:00 часа московско време на 1 октомври дежурните сили за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 330 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Брянска, Белгородска, Смоленска, Калужка, Тулска, Курска, Тверска, Липецка, Орловска, Тамбовска и Астраханска област, както и над Московския регион и над акваторията на Черно море", се казва в изявление на руското военно ведомство, предава БТА.

Дронове са свалени и над украинския Кримски полуостров.