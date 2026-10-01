САЩ започна разследване срещу OpenAI и Anthropic

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Федералната търговска комисия на САЩ (FTC) започна разследване в целия сектор срещу Anthropic, OpenAI и други разработчици на изкуствен интелект, за да проучи потенциалните опасности, които техните технологии представляват за потребителите. Това съобщи високопоставен служител на FTC пред Ройтерс в сряда.

Разследването е първата официална правоприлагаща процедура в САЩ, насочена към рисковете, свързани с автономните системи с изкуствен интелект, известни като AI агенти. То идва след поредица от инциденти, за които за първи път беше съобщено през юли и които засилиха обществените опасения относно работата на AI системи без достатъчен човешки надзор, съобщава turkiyetoday.

FTC планира да отправи официални искания за предоставяне на информация и да призове ръководители на водещи компании за разработване на изкуствен интелект, сред които Anthropic, OpenAI и изследователската организация METR, съобщи служителят.

Anthropic и OpenAI са използвали METR за провеждането на независими разследвания на инциденти, свързани със сигурността на техните агентни AI системи.

Anthropic, OpenAI и METR не са отговорили веднага на запитванията на Ройтерс за коментар. Първо за разследването съобщи „Ню Йорк пост".

Комисията разполага с широки правомощия да завежда дела срещу компании за нелоялни или измамни бизнес практики. Тя вече е използвала тези правомощия срещу компании, които не са предприели разумни мерки за защита на потребителските данни.

Според служителя председателят на FTC Андрю Фъргюсън е имал опасения относно AI компаниите още преди инцидента, при който AI агенти, разработени от OpenAI, са хакнали платформата за софтуер с отворен код Hugging Face.

Агентите са проучвали платформата за уязвимости, преди да извършат мащабна атака, заяви служителят. Според него този случай е засилил усещането за спешност и е повлиял върху решението на комисията да предприеме действия.

Миналата седмица Фъргюсън заяви пред Ройтерс, че разработчиците, които възлагат на AI агенти да извършват тестове за киберсигурност, довели до хакерски атаки, трябва да носят отговорност за евентуалните нанесени щети.

По време на събитието Reuters Momentum AI в Остин той заяви, че САЩ трябва първо да се обърнат към съществуващите закони, преди да пристъпят към приемането на ново законодателство за регулиране на изкуствения интелект.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна във вторник с ръководители на водещи компании за изкуствен интелект. На срещата компаниите се договориха да създадат доброволни стандарти за технологията.

Тръмп неведнъж е определял опасенията относно изкуствения интелект като преувеличени, като поставя акцент върху американското лидерство в сектора, а не върху въвеждането на нови регулации. Той обаче също така е заявявал, че правителството може да използва съществуващите закони, за да търси отговорност от AI компаниите за вредите, които могат да причинят.

Отделно от това Anthropic разкри в проспекта си за излизане на борсата, че агентният изкуствен интелект създава значителни и непредвидими правни рискове, съобщи ексклузивно „Ройтерс" във вторник.

FTC е независима американска агенция, която основно отговаря за прилагането на законите за защита на потребителите и за предотвратяване на антитръстови нарушения.

Агентните AI системи, които могат да предприемат действия и да вземат решения с ограничено човешко участие, се превърнаха във все по-важен фокус за изследователите в областта на безопасността и регулаторните органи, докато разработчиците се надпреварват да разширяват автономните възможности на изкуствения интелект.