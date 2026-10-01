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Белгия представи наръчник за действия при кризи - всяко домакинство да се снабди с комплект за оцеляване

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Белгия Снимка: Пиксабей

 Трябва да бъдем подготвени не в очакване на най-лошото, а за да знаем какво да се прави и да не се прави при настъпването на криза. Така белгийският вътрешен министър Бернар Кентен представи  наръчник за действия при кризи заради промените в природата и геополитическото напрежение.

По думите му това лято в Белгия възникнаха горски пожари, преди няколко години част от страната пострада от наводнения, а на 2000 километра се води война.

Наръчникът препоръчва всяко домакинство да се снабди с комплект за оцеляване в случай, че се наложи бързо да напусне дома си или да остане у дома за 2-3 дни. Целта е така спасителните служби да бъдат в състояние да поемат грижата само за най-уязвимите граждани. Кентен призова гражданите да установят кои техни съседи са уязвими и да се погрижат за тях при възникването на криза, пише бта.

Дълго време имахме възможност да живеем в спокойни времена, но светът се променя и нестабилността нараства, коментира министърът.

След началото на руското военно нападение срещу Украйна преди четири години белгийските власти получиха от НАТО насоки за подготовка, включително за осигуряване на дейността на държавните власти в случай на прекъсване на тока, за непрекъснати доставки на храни, за действия при нужда от евакуация на Брюксел и Антверпен.

Белгия не предвижда изграждането на нови бункери, но бе разгледана възможността метрото и подземните паркинги да бъдат ползвани като укрития при необходимост.

Белгия Снимка: Пиксабей

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