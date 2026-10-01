Масови съкращения в Пентагона, Хегсет уволни генерали и обеща безкомпромисна армия

Пентагонът съкращава около 20% от генералите и адмиралите в американската армия, обяви министърът на отбраната Пийт Хегсет. По думите му 10% от висшите военни са били уволнени, а броят на самите генералски и адмиралски позиции е намален с още 10%.

Хегсет заяви, че целта му е ведомството да бъде „неумолимо, безапелационно и безкомпромисно" в мисията си да печели. Генералите, които „се вкопчиха в будното ведомство или изглежда смятат, че цивилният контрол над армията е просто препоръка, вече не работят тук", каза Хегсет, цитиран от CBS News.

„Счетоводителите казват, че сме уволнили 10% от генералите и адмиралите във въоръжените сили и тази цифра звучи приблизително правилно", заяви Хегсет. „И знам, защото аз разпоредих това, че сме намалили и общия брой на длъжностите за генерали и адмирали с още 10%. Така че да – намаление с 20% като цяло. Сега медиите го наричат чистка. Аз го наричам отчетност и нещо, което отдавна трябваше да се случи."

Хегсет направи изявлението по време на реч, наречена „Състоянието на въоръжените сили", пред офицери и военнослужещи във военноморската база на морската пехота в Куантико, щата Вирджиния. Това е рядко срещано обръщение към военнослужещите и е поредната стъпка на Хегсет за промяна на структурата на армията, особено на най-високите нива.

През май 2025 г. Хегсет разпореди да бъдат съкратени най-малко 10% от всички генерали и адмирали, както и 20% от генералите в Националната гвардия. В меморандум от една страница, публикуван на сайта на Министерството на отбраната, Хегсет заяви тогава, че съкращенията са необходими, за да се „стимулират иновациите и оперативното съвършенство".

Той заяви, че армията трябва да бъде „освободена от ненужни бюрократични нива, които възпрепятстват нейното развитие и ефективност", а ключът към това е „премахването на дублиращи се структурни звена с цел оптимизиране и рационализиране на ръководството чрез намаляване на излишните позиции за генерали и адмирали".

Към юли в американските Сухопътни войски, Военноморските сили, Корпуса на морската пехота, Военновъздушните сили и Космическите сили е имало 851 генерали и адмирали на активна служба, според данни на Министерството на отбраната. Година по-рано броят им е бил 848. Федералното законодателство ограничава броя им до 857.

Хегсет също така обяви създаването на Командване за автономна война – „ново бойно командване с четиризвезден командващ и правомощия, сходни с тези на видовете въоръжени сили, създадено за мащабиране на автономните и роботизирани способности във всички въоръжени сили в най-бързата мирновременна промяна в съвременната военна история".

Той обяви и 120-дневна инициатива, наречена „Проект Меридиан", която ще проучва бъдещето на войната. Проектът ще бъде ръководен от милиардера Илон Мъск, бившия председател на Камарата на представителите Нют Гингрич и Палмър Лъки, основател на компанията за отбранителни технологии Anduril.

Хегсет съобщи още, че американската армия обмисля изграждането на нова военна база, като покани отделните щати да представят предложения. От Пентагона заявиха, че базата ще служи като „основен център за интегрирани отбранителни операции, разпределено командване и контрол и устойчиви кибернетични и технологични способности".

Речта в сряда се състоя точно една година след като Хегсет свика стотици генерали и адмирали от цял свят в Куантико, където разкритикува „будните" стандарти на Министерството на отбраната и „токсичните лидери". Той призова и за по-строги стандарти, като тогава се изказа срещу „дебелите генерали и адмирали" и военнослужещите с бради. В сряда той повтори тези позиции.

„Вече не сме будното ведомство или слабото ведомство", заяви той. „Простият превод на това? Без дебелаци, без транссексуални, без брадати, без странници, без страхливци, без радикали. Само воини."

Хегсет използва израз, близък до езика на Тръмп: „Искам ги като от кастинга."

„Идеологическите клоуни са вън", добави той. „Патриотичните каубои са вътре, с тестове за нивата на тестостерон отгоре."

Хегсет обяви, че Пентагонът ще си партнира с пет „водещи висши учебни заведения", сред които Louisiana State University, Liberty University, Tuskegee University, Mississippi State University и Hillsdale College, за създаването на нови кадетски корпуси в партньорство с Пентагона. Те ще бъдат определени като отличени военни колежи, а студентите в тях ще получават предимство при назначаването им като офицери. Хегсет заяви, че скоро Пентагонът ще обяви и други учебни заведения, които ще се присъединят към програмата.

Най-малко 20 генерали, адмирали и цивилни ръководители във военното ведомство са били уволнени или са подали оставки, откакто Хегсет стана министър на отбраната, включително председателят на Обединения комитет на началник-щабовете и висшите военни ръководители на Сухопътните войски, Военноморските сили и Военновъздушните сили. Министрите на Сухопътните войски и Военноморските сили, които заемат цивилни длъжности, също са били сменени.

Хегсет, бивш офицер от пехотата на Националната гвардия и водещ на Fox News, често критикуваше висшите военни ръководители преди да стане най-високопоставеният цивилен ръководител на американската армия. Той ги обвиняваше, че не подкрепят достатъчно военнослужещите на предната линия и се фокусират прекомерно върху инициативите за многообразие.

Съществува спор дали в американската армия има прекалено много генерали и адмирали, се посочва в доклад на Конгресната изследователска служба от май.

Критиците твърдят, че прекалено големият брой високопоставени офицери може да забави вземането на решения и да направи армията прекалено бюрократична. Други обаче посочват, че висшите ръководители са необходими за координацията с военните на съюзнически държави, адаптирането към технологичните промени и управлението на все по-сложното Министерство на отбраната.

Демократическият сенатор Марк Кели от Аризона заяви пред журналисти във вторник, че Хегсет „е в процес на прочистване на висшите ешелони на армията от най-добрите им ръководители".

„Имаме нужда от силни лидери. Тези хора имат десетилетия опит, едни от най-добрите ръководители, които армията ни някога е имала. Той се отървава от тях", каза Кели.