Украйна е свалила 87 от общо 107 руски дрона през нощта

Украинските сили за противовъздушна отбрана са свалили 87 от общо 107 руски дрона през нощта. Нанесени са удари на 11 места, съобщиха украинските военновъздушни сили.
В 18:00 ч. местно (и българско) време снощи Русия атакува Украйна със 107 бойни дрона, включително дронове тип "Шахед" (63 от които с реактивни двигатели), "Гербера", както и дронове-примамка "Пародия", изстреляни от Орел, Милерово, Брянск и Шаталово в Русия, както и от временно окупираните територии в Донецка област и от град Гвардейское на полуостров Крим, пише БТА.
Руската въздушна атака бе отблъсната от самолети, от силите за противовъздушна отбрана, подразделенията за електронна война и мобилните огневи групи на въоръжените сили на Украйна.
По предварителни данни до 08:00 ч. тази сутрин силите за противовъздушна отбрана са свалили или обезвредили 87 вражески дрона, а на 11 места бяха отчетени попадения на руската атака, докато отломки от свалени дронове паднаха на четири места.