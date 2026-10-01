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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23655315 www.24chasa.bg

Украйна е свалила 87 от общо 107 руски дрона през нощта

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Украинските сили за противовъздушна отбрана свалиха 87 от общо 107 руски дрона СНИМКА: Архив (Снимката е илюстративна)

Украинските сили за противовъздушна отбрана са свалили 87 от общо 107 руски дрона през нощта. Нанесени са удари на 11 места, съобщиха украинските военновъздушни сили.

В 18:00 ч. местно (и българско) време снощи Русия атакува Украйна със 107 бойни дрона, включително дронове тип "Шахед" (63 от които с реактивни двигатели), "Гербера", както и дронове-примамка "Пародия", изстреляни от Орел, Милерово, Брянск и Шаталово в Русия, както и от временно окупираните територии в Донецка област и от град Гвардейское на полуостров Крим, пише БТА.

Руската въздушна атака бе отблъсната от самолети, от силите за противовъздушна отбрана, подразделенията за електронна война и мобилните огневи групи на въоръжените сили на Украйна.

По предварителни данни до 08:00 ч. тази сутрин силите за противовъздушна отбрана са свалили или обезвредили 87 вражески дрона, а на 11 места бяха отчетени попадения на руската атака, докато отломки от свалени дронове паднаха на четири места.

Украинските сили за противовъздушна отбрана свалиха 87 от общо 107 руски дрона СНИМКА: Архив (Снимката е илюстративна)

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