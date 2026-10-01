Кметът на Мерсин и още 58 души арестувани за финнасови злоупотреби за близо 6 млн. евро

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Кметът на двумилионния пристанищен град Мерсин в Южна Турция Вахап Сечер и още 58 заподозрени са били арестувани по разследване за корупция. Новината съобщи вестник „Сьозджу".

Задържаният кмет е от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) и председател на Съюза на общините в Турция, уточнява изданието.

Според публикуваната информация полицията е извършила претърсване в дома на Сечер по съмнения за финансови злоупотреби. Операцията се ръководела от главната прокуратура в Мерсин и обхваща голяма община Мерсин, както и две районни общини в окръга.

В рамките на акцията са задържани общо 59 души, като разследването е образувано по обвинения за причиняване на щети на държавния бюджет в размер на над 330 милиона турски лири (около 5,93 милиона евро).

Към момента процесуално-следствените действия продължават, като се очаква официално изявление от прокуратурата с допълнителни подробности по случая.

Вахап Сечер е представител на основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП). Той заема поста кмет на Мерсин от 2019 г., като през 2024 г. бе преизбран за втори мандат, а през май 2026 г. пое и председателското място в Съюза на общините в Турция.

Тази нова вълна от арести е част от мащабната кампания на турските власти срещу корупцията на местно равнище, допълва БТА. Като пример се посочва отстраненият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който понастоящем се намира в затвора в Силиври. От 9 март срещу него и още 407 обвиняеми тече мащабен съдебен процес.