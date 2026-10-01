КМГ: Китайската промишленост се върна към растеж през септември

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Активността на китайската промишленост се е върнала в зоната на растеж през септември, а секторът на услугите и строителството също отбелязват подобрение, показват официални данни. Това е пореден сигнал за постепенно укрепване на икономическото възстановяване.

Индексът на мениджърите по покупките (PMI) в промишлеността се е повишил до 50,1 пункта през септември спрямо 49,8 пункта през август. Стойност над 50 показва разширяване на икономическата активност, а под 50 – свиване.

Особено силно се е увеличило промишленото производство – съответният индекс достига 51,7 пункта, с 1,3 пункта повече спрямо август. Индексът на новите поръчки също остава над границата на растежа – 50,5 пункта.

Активността в непроизводствения сектор се е повишила с 1,2 пункта до 50,2 пункта. Строителството е достигнало 50,3 пункта – най-високото ниво за годината, докато услугите са се повишили до 50,2 пункта.

Според анализатори традиционният активен сезон и почивните дни около Националния празник на Китай са стимулирали транспорта, туризма и потребителските услуги.

Подобряването на показателите идва на фона на засилване на мерките за подкрепа на икономиката. Правителството отдели последния транш от 62,5 млрд. юана за програми за стимулиране на потреблението чрез замяна на стари стоки с нови, с което общото финансиране за годината достига 250 млрд. юана.

От 1 октомври Китай въвежда и субсидии върху лихвите по жилищни кредити за определени купувачи на първо жилище. Китайската народна банка междувременно предприе допълнителни мерки за стимулиране на кредитирането на реалната икономика, технологичните иновации, селското стопанство и малкия бизнес.

Очакванията са комбинацията от нови стимули и по-ефективното прилагане на вече съществуващите мерки да даде допълнителен импулс на китайската икономика през четвъртото тримесечие.