Възстановиха лицето на мъж, живял преди над 8000 години в Китай

Китайски археолози представиха реконструкция на лицето на мъж, живял преди повече от 8000 години. Тя е направена по човешки останки, открити в неолитното селище Дзяху в провинция Хънан.

Изследователите са използвали високопрецизни 3D технологии, като са анализирали 28 ключови точки върху черепа и местата на прикрепване на лицевите мускули. Така са възстановили формата на лицето, като са добавили дори естествено изглеждаща брада и бръчки, съобразени с възрастта му.

Според учените останките са на мъж на възраст между 25 и 30 години. Той е имал овален череп, изразени надочни дъги и скули, сравнително плоско и ъгловато лице и средно голям нос – характеристики, типични за праисторическото население на Централен Китай.

Селището Дзяху е съществувало между 9000 и 7500 г. пр.н.е. и е сред значимите раннонеолитни археологически обекти в Китай. Там са открити едни от най-старите известни костни флейти, както и керамика, коруби от костенурки и каменни предмети.

Според китайските археолози използването на 3D технологии позволява на обществото да получи по-реална представа за това как са изглеждали хората, живели в Китай в зората на неолитната цивилизация.