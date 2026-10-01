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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23655711 www.24chasa.bg

Китай удължи разследването на търговските бариери, свързани с мерки на САЩ

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Министерството на търговията на Китай удължи разследванията си на търговските бариери, свързани с действия и мерки на САЩ, които вредят на глобалното производство и веригите за доставки, както и възпрепятстват търговията със зелени продукти. Като причина за удължаването министерството посочи сложността на случаите.

Разследванията, започнали на 27 март, ще продължат до 27 декември и е взето в съответствие с правилата за разследване на чуждестранни търговски бариери, се казва в съобщение на ведомството.

През март министерството посочи, че разследванията обхващат практики и мерки на САЩ, които могат сериозно да навредят на търговските интереси на китайските предприятия. Според китайската страна някои от тези мерки биха могли да нарушават правилата на Световната търговска организация, както и други икономически и търговски договори и споразумения, сключени или в които Китай и САЩ участват съвместно.

По данните, цитирани от министерството през март, предварително събраните доказателства и информация показват, че сред разглежданите практики са ограничения или забрани за износ на високотехнологични продукти за Китай, ограничаване на двустранните инвестиции в ключови сектори, ограничения върху износа на зелени продукти за САЩ, забавяне на въвеждането на проекти в областта на новите енергии, както и ограничаване на технологичното сътрудничество, свързано със зелени продукти.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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