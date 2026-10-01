Нови правила за мобилизацията в Китай влизат в сила от 1 октомври

От днес, 1 октомври, официално влиза в сила новата редакция на Закона за националната мобилизация за отбрана. Това е първата цялостна ревизия на този законодателен акт, откакто той влезе в сила през 2010 г., и оформя резултатите от реформата в сферата.

Сред основните промени е законовото определение на понятието „отбранителна мобилизация". То представлява дейност, при която държавата, за да противодейства на заплахи за суверенитета, единството, териториалната цялост, сигурността и интересите за развитие, предприема необходимите мерки в съответствие със закона, за да гарантира бърз преход между мирно и военно време и да превърне икономическия и обществения потенциал в отбранителен.

Новата редакция въвежда и система за резервен личен състав. Досегашното „подготовка и призоваване на резервисти" се заменя с „подготовка и призоваване на резервен личен състав". След издаването на заповед за мобилизация лицата, определени за призоваване, трябва да се явят в установения срок.

Определя се и задължението за изпълнение на служба за мъжете на възраст от 18 до 60 години и за жените от 18 до 55 години. Посочени са случаите, в които това задължение не се прилага, както и са предвидени съответни компенсации.

За първи път са включени разпоредби за мобилизация в нововъзникващи сфери. Предвижда се държавата да насърчава прилагането на модерни технологии и да развива способности за мобилизация в нови области.

Значително са засилени и санкциите при неизпълнение на задълженията. Предвидени са конкретни наказания за отказ от изпълнение и укриване от призоваване. Същевременно законът предвижда признание и награди за лицата, които имат значителен принос.

При обявяване на мобилизация държавата може да въведе контрол и ограничения в сферите на транспорта, интернет мрежите, енергетиката, храните и други области. Съответните военни и цивилни органи трябва да разработят допълнителни политики и правила, с които да бъде изградена цялостна нормативна уредба.