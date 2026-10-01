САЩ засилват военното си присъствие в Полша: какви са интересите зад партньорството

От началото на тази година военното присъствие на САЩ в Европа продължава да привлича внимание. Същевременно Полша активно настоява за по-нататъшно засилване на американското военно присъствие на своя територия и се стреми към създаването на постоянна американска военна база.

През юни полското правителство официално започна подготовката за това, а впоследствие Вашингтон заяви, че е отворена към предложението на Варшава. През септември американският президент Доналд Тръмп съобщи, че е постигнат напредък по създаването на постоянна база на американската армия в Полша.

Защо САЩ искат да засилят още повече военното си присъствие в Полша? И защо Варшава се стреми към трайно установяване на американското военно присъствие в страната?

Според експерти американско-полското сътрудничество в областта на сигурността все по-ясно придобива характер на взаимен обмен на интереси.

От една страна, на фона на настояването на администрацията на Тръмп съюзниците от НАТО да поемат по-голяма отговорност за собствената си отбрана, през последните години Полша значително увеличи разходите си в тази сфера, които вече се доближават до 5% от БВП на страната. Наред с това Варшава продължава да закупува модерно въоръжение, включително американско. Доклад на Международния валутен фонд, публикуван през април тази година, показва, че делът на разходите за отбрана в БВП на Полша е най-висок сред държавите членки на НАТО.

От друга страна, Полша се намира на източния фланг на НАТО и е важен възел за американското военно присъствие в Европа. На фона на продължаващия конфликт между Русия и Украйна сигурността на източния фланг на НАТО привлича все по-голямо внимание. За САЩ укрепването на отбранителните способности на Полша и на останалите държави от източния фланг е важна част от поддържането на възпиращия потенциал на НАТО.

От ротационно разполагане на войски до усилия за създаване на постоянна американска военна база – военното присъствие на САЩ в Полша постепенно се превръща в дългосрочно. Според експертите обаче съображенията на двете страни не са напълно еднакви.

За Полша постоянната американска база на първо място означава по-силни гаранции за сигурност. За САЩ Полша е както важен стратегически възел на източния фланг на НАТО, така и ключов партньор за военно разполагане и отбранително сътрудничество.

Същевременно, на фона на настояването на САЩ европейските съюзници да поемат по-голяма отговорност за собствената си отбрана, с увеличаването на разходите за сигурност все по-ясно се очертават и различията и противоречията между САЩ и Европа по въпросите на изграждането на военни способности и интересите на отбранителната индустрия.

В условията на промяна на глобалните стратегически приоритети на САЩ и стремежа на Европа да укрепи собствените си отбранителни способности, както американско-полското сътрудничество в областта на сигурността, така и отношенията между САЩ и европейските им съюзници ще бъдат изправени пред нови промени и адаптации.