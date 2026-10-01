Израел награждава четиримата пътници от полета на "Flydubai", които предотвратиха катастрофа

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Израелският президент Ицхак Херцог смята да награди с едно от най-високите граждански отличия четирима израелски пътници, които вчера предотвратиха катастрофа на самолет на "Flydubai", предаде Франс прес.

"Възнамерявам да представя вашия героичен подвиг пред консултативния комитет, отговарящ за Президентската награда за граждански героизъм, и да препоръчам тя да ви бъде присъдена", посочва в изявление Херцог.

Тези четирима израелци са проявили "инициатива, смелост и колективна отговорност в момент на изключителна опасност" и са помогнали да се "предотврати голяма катастрофа", цитира още БТА.

Янив Хаюн, Цвика Манес и Асаф Раджуан са нахлули в пилотската кабина и са усмирили единия от пилотите, който бе намушкал другия.

Четвъртият - лекар на име Шота Мусаев, е оказал спешна медицинска помощ на ранения пилот, за да го поддържа жив до кацането на самолета.

Самолетът на авиокомпания "Flydubai" от Обединените арабски емирства (ОАЕ) вчера сутринта бе принуден да извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия, по време на полет до Тел Авив, вследствие на спречкване между пилотите.

Няколко израелски официални представители и пътници заявиха, че единият от пилотите е намушкал колегата си и се е опитал да разбие самолета.

Президентската награда за граждански героизъм е гражданско отличие, учредено след безпрецедентните атаки на "Хамас" на израелска територия на 7 октомври 2023 г.