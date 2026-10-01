Мъжът, спасил Flydubai, научил как да действа при падане на самолет от документални филми

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Израелецът Янив Хаюн, който помогна за спасяването на пътнически самолет на Flydubai, разказа как е успял да реагира в критичните секунди, въпреки че няма опит като пилот. По думите му знанията, които е придобил, гледайки документални предавания за самолетни катастрофи, са му помогнали да разбере как да действа.

Инцидентът е станал в сряда по време на полет FZ1073. Според израелски представители пилотът е нападнал с нож своя колега и се е опитал да поеме контрола над самолета, който е пътувал от Дубай към Тел Авив.

Пътници са успели да се намесят и да обезвредят нападателя, докато самолетът е губел височина. Сред тях е бил Хаюн – шофьор на камион за отпадни води, който по време на инцидента е бил с окървавена бяла тениска.

Пред Daily Mail той разказва, че около час преди кацането чул жена да крещи, че някой е бил намушкан.

„Тя започна да крещи, че той го намушква", разказва Хаюн.

Той се насочил към пилотската кабина, откъдето идвали виковете. В този момент самолетът рязко започнал да губи височина.

По данни, цитирани от пътниците, самолетът е загубил около 14 000–15 000 фута за по-малко от минута. Един от пътниците описал усещането като „влакче на ужасите", а друг разказал, че хора са били изхвърляни от седалките си, преди самолетът да бъде стабилизиран.

Хаюн успял да стигне до вратата на пилотската кабина и да я отвори. Вътре видял единия пилот тежко ранен на пода.

По думите му нападателят бил надвесен над управлението на самолета и изглеждало, че се опитва да въздейства върху системите.

„Хванах го за гърлото и го избутах към изхода. Започнах да викам за помощ, защото той се съпротивляваше", разказва Хаюн.

Няколко други израелски пътници се притекли на помощ. Те успели да обезвредят нападателя и да го вържат, за да не може да се освободи.

След това Хаюн се насочил към управлението на самолета. Тъй като носът на машината бил насочен надолу, той дръпнал командите назад, за да помогне за изравняването на самолета.

Хаюн подчертава, че действията му са продължили само няколко секунди и че не е управлявал самолета в обичайния смисъл на думата.

Въпреки това именно в този критичен момент действията му дали време на друг пилот, който не е бил на работа, да се намеси и да поеме управлението на самолета.

Хаюн разказва, че е знаел какво да направи благодарение на документално предаване за самолетни катастрофи, което гледал у дома.

„Има едно предаване, наречено Air Crash Investigation. Гледам го тайно, когато жена ми не гледа с мен, защото кадрите я плашат и я карат да се страхува от летене", казва той.

По думите му именно от предаването е запомнил, че когато самолетът е насочен надолу, трябва да се дръпнат командите назад, за да се повдигне носът.

„Наистина беше само за няколко секунди. Не беше така, сякаш съм управлявал самолета", подчертава Хаюн.

Той разказва, че дъщеря му преди време го питала как изобщо знанията от подобно предаване могат да му бъдат полезни.

„Е, точно сега ми станаха полезни. Това, което бях видял, ми помогна в единствения опит в живота ми да оцелея. Имах един шанс – една възможност", казва той.

След като нападателят бил обезвреден, един от пилотите, които не са били на смяна, успял да заеме мястото в пилотската кабина и да поеме управлението на самолета.