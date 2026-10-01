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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23656100 www.24chasa.bg

Естония: Спираме транзита на руско и беларуско зърно през наша територия

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Естония забранява транзита на руско и беларуско зърно през своя територия. СНИМКА: Пиксабей

Естония забранява транзита на руско и беларуско зърно през своя територия. Решението съобщи днес естонският външен министър Маргус Цахкна, цитиран от Ройтерс и БТА.

Руски компании приспособяват терминали за торове, въглища и други товари в руските балтийски и арктически пристанища за обработка на износ на зърно, след като украински атаки с дронове нарушиха превоза през Черно море, казаха източници миналия месец.

„Русия не може да извършва агресия и да очаква от нас да помагаме за поддържане на търговията ѝ поток. Няма да помагаме за финансирането на войната ѝ или да улесняваме продължаването на агресията ѝ", се казва в изявление на Цахкна в мрежата Екс.

Естония забранява транзита на руско и беларуско зърно през своя територия. СНИМКА: Пиксабей

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