Естония: Спираме транзита на руско и беларуско зърно през наша територия

Естония забранява транзита на руско и беларуско зърно през своя територия. Решението съобщи днес естонският външен министър Маргус Цахкна, цитиран от Ройтерс и БТА.

Руски компании приспособяват терминали за торове, въглища и други товари в руските балтийски и арктически пристанища за обработка на износ на зърно, след като украински атаки с дронове нарушиха превоза през Черно море, казаха източници миналия месец.

„Русия не може да извършва агресия и да очаква от нас да помагаме за поддържане на търговията ѝ поток. Няма да помагаме за финансирането на войната ѝ или да улесняваме продължаването на агресията ѝ", се казва в изявление на Цахкна в мрежата Екс.