Израел предупредил Великобритания, че Иран готви атака срещу базата „Феърфорд"

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Израел е предупредил Великобритания, че Иран планира атака срещу военновъздушната база „Феърфорд". Това заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху, като същевременно разкритикува британското правителство за това, че продължава да оказва натиск върху администрацията му заради отношението към палестинците.

В интервю за Fox News в сряда вечерта Нетаняху заяви, че Израел е предал на Великобритания разузнавателна информация за предполагаемия заговор малко преди правителството на Бърнам да обяви на 8 септември санкции срещу продукти от израелските селища в окупирания Западен бряг.

„Искате ли да чуете колко абсурдни са нещата там и докъде е стигнала антиизраелската пропаганда?", попита Нетаняху водещия на консервативното предаване Шон Ханити.

„Дадохме на британците разузнавателната информация, че ще има атака и че тя е спонсорирана от Иран. И почти на следващия ден те ни наложиха санкции", каза той.

В продължение на десетилетия Нетаняху предупреждава за заплахи от управляваната от духовници държава Иран, като понякога твърденията му са били посрещани със скептицизъм в други държави.

Британският премиер Анди Бърнам заяви в сряда, че има „сериозни индикации", че Иран е замесен в подозрителна дейност край военновъздушната база „Феърфорд", която се използва от американските сили във войната срещу Иран.

Посолството на Иран в Лондон по-рано заяви, че „категорично отхвърля и решително осъжда" спекулациите за участие на Техеран в инцидента. Иранският външен министър Абас Арагчи пък написа в социалната мрежа X, че Бърнам „търси на грешното място".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп също заяви, че е възможно Иран да има роля в инцидента, при който местен жител е подал сигнал за маскирани мъже край микробуси, пътуващи към базата „Феърфорд".

След като встъпи в длъжност в края на юли, Бърнам зае по-твърда позиция спрямо Израел, заявявайки, че предшественикът му не е направил достатъчно.

Той наложи санкциите след серия от нападения и прояви на насилие от страна на израелски заселници на Западния бряг срещу палестинци, включително почти ежедневни физически нападения и вандалски прояви.

Британският външен министър Ед Милибанд определи насилието, което се случва на фона на насърчаването от Нетаняху на нови селища, като „етническо прочистване".

Случаят стана още по-неясен, след като британската полиция освободи под гаранция петимата британци, задържани в неделя по подозрение в престъпления, свързани с взривни вещества и тероризъм.

След три дни разследване, включително с участието на екип за обезвреждане на бомби, полицията заяви във вторник, че не е открила взривни вещества в автомобилите, но е иззела „количество бензин".

В сряда вестник „Таймс" съобщи, че предполагаемият план е бил осуетен, след като един от петимата заподозрени сам е подал сигнал в полицията, преди групата да бъде задържана.

Преди това президентът на САЩ Доналд Тръмп и държавният му секретар Марко Рубио заявиха, че разузнавателните служби са знаели за заподозрените и че е възможно чужда държава да е замесена. Британските власти обаче не бяха коментирали случая.

Спекулациите, че Иран или друга враждебна държава може да е замесена, се засилиха, след като Техеран по-рано предупреди Лондон да не позволява военните му бази да бъдат използвани от Вашингтон.

Великобритания не се присъедини към САЩ и Израел във войната с Иран, започнала на 28 февруари, и първоначално отхвърли искането на Тръмп да използва британски бази за удари по Иран.

През март обаче тогавашният премиер Киър Стармър се съгласи да позволи на САЩ да използват бази във Великобритания за операции, които той определи като „отбранителни", срещу ирански ракети и техните пускови установки след ирански атаки срещу британски интереси и съюзници на страната в района на Персийския залив.

Американски бомбардировачи B-1 и B-52 са излитали от „Феърфорд", на 160 км западно от Лондон, за операции по време на конфликта с Иран. Това е единствената база на територията на континентална Великобритания, използвана за тази цел.

Иран заяви, че смята всяка база, използвана за атаки срещу негова територия, за легитимна цел.