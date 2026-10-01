Полша удължава контрола по границите си с Германия и Литва до март 2027 г.

С още 6 месеца - до 30 март 2027 г. , се удължава срокът на контрола по границите с Литва и Германия, съобщи

Министерството на вътрешните работи на Полша, цитира Ройтерс.

Временен контрол по границите с двете съседни страни, които са членки на ЕС, бе въведен през юли 2025 г., по примера на още няколко правителства на държави от евросъюза. Впоследствие Варшава удължи срока на тази мярка до 1 октомври 2026 г.

След подновяването на граничните проверки Полша не е допуснала на своя територия близо 1300 души, опитали се да влязат от Литва, и около 1200 души, идващи от Германия, отбеляза в изявление вътрешното министерство.

„Граничният контрол е ефективен инструмент за справяне с нелегалната миграция. Удължаването на срока ще даде възможност за упражняване на контрол върху мигрантския натиск и за засилване на граничната сигурност", допълва полското МВР.