Испанският крал отива в Сеута и Мелиля два месеца след мигрантската криза

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Крал Фелипе Шести и кралица Летисия ще посетят на 13 и 14 октомври испанските ексклави в Северна Африка Сеута и Мелиля. Първата визита на монарха е два месеца и половина след миграционната криза, която избухна в Сеута, предаде Франс прес, като се позова на съобщение от двореца.

Последната визита на испански монарх в тези две територии беше през ноември 2007 г. Тогава посещението на Хуан Карлос доведе до дипломатическа криза с Мароко, което има претенции за суверенитет, припомня агенцията.

Посещението на Крал Фелипе Шести, който е на трона от 2014 г. е "договорено между правителството и двореца".

На 30 и 31 юли над 70 000 мигранти нахлуха в Сеута от Мароко. Над сто от тях загинаха, предимно в морето, съобщиха тогава властите в Мадрид и Рабат.

Голямата част от тези мигранти се върнаха в Мароко, но няколко хиляди остават в Сеута. Това води до изблици на насилие и почти ежедневни протести на местните жители.

Кризата предизвика силно дипломатическо напрежение в рамките на Европейския съюз, главно между Испания и Италия, и постави под още по-силен натиск испанския премиер социалист Педро Санчес, съобщи БТА.