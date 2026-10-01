Пентагонът изключи ключови съюзници от срещата на НАТО в Полша

През април Белият дом е изготвил нещо като списък на това „кой е вътре и кой е вън"

Администрацията на Доналд Тръмп изключва няколко големи съюзници от среща на държави членки на НАТО следващия месец. Това става на фона на предишни заплахи да бъде въведен „списък с послушни и непослушни" държави, които не се съобразяват с приоритетите на президента, съобщава европейското издание "Политико".

Планираната среща в Полша, за която водеща роля има политическият ръководител на Пентагона Елбридж Колби, на практика представлява работна група, посветена на бъдещето на НАТО, съобщиха шестима дипломати, запознати с подготовката. Много от държавите, които не са получили покана - сред тях Великобритания, Франция и балтийските страни, обаче са сред големите разходващи средства за отбрана и играят ключова роля в алианса. Това кара дипломатите им да се питат защо са били изключени.

Те се опасяват, че администрацията раздава преференции по начин, който може допълнително да разцепи вече изпитващия затруднения алианс, докато руската агресия се засилва, а запасите от оръжия намаляват.

„Правим всичко, което се иска от нас", заяви представител на държава съюзник, която не е получила покана. „Опитваме се да разберем какви са критериите и каква е целта на тези срещи. Все още не са ни предадени много подробности."

Белият дом не отговори на запитване за коментар на изданието, а Пентагонът отказа да коментира.

Президентът Доналд Тръмп и най-близките му съветници не спират да критикуват НАТО след завръщането му във властта - за всичко от отказа на някои членове да подкрепят войната срещу Иран до неспособността на някои държави да отделят 5% от БВП за отбрана.

„Винаги съм смятал НАТО, за което харчим стотици милиарди долари годишно, за да защитаваме същите тези държави, за улица с еднопосочно движение - ние ще ги защитаваме, но те няма да правят нищо за нас, особено във време на нужда", написа гневно Тръмп в публикация в Truth Social тази година.

Миналия месец той пренебрегна друг съюзник - Южна Корея, като внезапно ограничи планирано съвместно военно учение и се оплака от отказа на Сеул да се присъедини към войната срещу Иран.

През април Белият дом е изготвил нещо като списък на това „кой е вътре и кой е вън", докато е търсил начини да наказва съюзници, които не се съобразяват с желанията на Тръмп.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет също е подкрепил тази концепция. Той насърчава „моделите за подражание сред съюзниците" и предупреди, че държавите, които не подкрепят интересите на САЩ, ще понесат последствия.

Макар подробностите за новата работна група на НАТО все още да са неясни, тя се вписва в идеята някои държави да бъдат награждавани за сметка на други.

Колби вече е провел две подобни срещи с представители на Норвегия, Швеция, Финландия, Полша, Германия и Нидерландия. Държавите, участващи в срещите, известни като формата „Бергенска група", настояват, че целта не е разцепване на алианса, заяви дипломат от една от поканените държави, който, както и останалите, е получил анонимност, за да може да говори за вътрешни обсъждания.

Вместо това групата има за цел да разработи идеи, които да бъдат представени на целия алианс за допълнително обсъждане и проверка.

„Това може да бъде двигател за трансформацията" на целия алианс, заяви дипломатът. Той призна, че някои съюзници са разочаровани от изключването, особено след като много от тях са изпълнили или дори са надхвърлили целите за разходите за отбрана, поставени от администрацията на Тръмп.

САЩ може да поканят и Дания в този ексклузивен кръг, след като двете страни постигнаха споразумение за разширяване на американското военно присъствие в Гренландия, твърди друг човек, запознат с плановете.

Колби, който е двигателят на инициативата, проведе първата по рода си среща в Берген, Норвегия, през юни и покани шестимата предпочитани съюзници.

„Съюзници от НАТО, които бързо изпълняват ангажиментите си за разходи, поети в Хага, имат необходимия мащаб да допринасят и са готови да преминат към практическа работа", написа той в социалните мрежи след срещата.

По-рано този месец на конференция във Вашингтон Колби заяви, че „идеята е да увлечем целия алианс", като добави, че това „ще бъде по-добро и по-силно НАТО, което е по-устойчиво", и ще даде на Европа по-голям военен капацитет.

Колби отдавна проявява интерес към разговорите в по-тесен формат между държави от НАТО. През предходни години той се е застъпвал за възстановяването на Германия като военна сила, която да възпира Русия, както и за ангажирането на американски войски в отговор на възхода на Китай.

Но дори поканените съюзници се питат защо Колби и други представители на отбраната са подбрали избирателно участниците и са оставили извън формата някои от най-големите военни сили в Европа, сред които Великобритания.

„Ако се опитат да разделят НАТО на добри и лоши, това е опасно за САЩ", заяви друг от шестимата дипломати. „Но за Европа това е въпрос на оцеляване."