Ще се превърне ли Летище София в авиационен хъб за Северна Гърция?

Жителите на Северна Гърция все по-често включват българската столица в сметките си при търсене на евтини полети до европейски дестинации, пише гръцкото икономическо издание „Пауъргейм". Изданието посочва, че Летище „Васил Левски"-София може да се превърне в алтернативен авиационен хъб на север от Атина заради силното присъствие на нискотарифни авиокомпании

Посочват се примери с пътуване от Солун до Барселона, при което най-изгодният вариант може да започва не на летище „Македония" в Солун, а с около четиричасово пътуване с автомобил до София.

От 1 януари 2025 г. проверките на лица по сухопътната граница между България и Гърция отпаднаха. Разстоянието от Солун до летище София е около 300 километра, което прави възможно пътниците да сравняват не само цените на самолетните билети, но и общия разход за пътуването, се посочва в анализа.

На 30 септември изданието е открило еднопосочен билет на нискотарифна авиокомпания от София до Барселона за 20,99 евро на 30 ноември, докато в календара от Солун до Барселона през ноември е бил обявен полет на цена от 87 евро. От София са били налични и билети до Бергамо за 14,99 евро и до Виена за 21,99 евро.

Изданието прави и примерна сметка за пътуването с автомобил от Солун до София и отбелязва, че не би било изгодно за един пътник, но би донесло спестяване за двама или повече.

Интересът към София може да нарасне допълнително през зимния сезон 2026–2027 г. заради решението на „Райънеър" да закрие базата си от три самолета в Солун и да намали значително дейността си там. Според обявените от авиокомпанията планове през зимата ще отпаднат десет маршрута, сред които връзки с Берлин, Франкфурт–Хан, Гьотеборг, Стокхолм, Познан, Венеция–Тревизо и Загреб.

През летния сезонна 2026 г. летището в София е обслужвало 30 авиокомпании и 94 дестинации, съобщава БТА.