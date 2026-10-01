ЕК съди България заради неприлагане на европейски правила

Европейската комисия заведе две дела срещу България в Съда на Европейския съюз заради неприлагане на европейски правила. Брюксел е предприел и още няколко действия срещу страната заради неизпълнение на изисквания от европейското законодателство, съобщиха от пресцентъра на Комисията.

Едното дело е по процедура INFR(2021)0015 и е заради непълното въвеждане в българското законодателство на правилата за вътрешния пазар на електроенергия. Те са записани в Директива (ЕС) 2019/944 и определят как трябва да бъде организиран и да работи електроенергийният сектор в ЕС.

Крайният срок за въвеждането на тези правила беше 31 декември 2020 г. След като е разгледала отговорите на българските власти и приетите оттогава мерки, Комисията е преценила, че България все още не е въвела всички изисквания на директивата.

Второто дело е по процедура INFR(2023)0192 и е свързано с правилата за наетите превозни средства – Директива (ЕС) 2022/738. Тя определя минимални правила за използването на наети превозни средства без шофьори за превоз на стоки.

Държавите от ЕС трябваше да въведат тези правила до 6 август 2023 г. България е уведомила Комисията за някои приети мерки, но според Брюксел е въвела само една от разпоредбите – тази, която определя как се доказва, че изискванията са изпълнени.

Комисията е изпратила и ново официално предупреждение до България по процедура INFR(2024)2241 заради правилата за цифровите услуги. Става дума за Законодателния акт за цифровите услуги – Регламент (ЕС) 2022/2065.

Според Комисията България все още не е изпълнила изцяло изискванията, тъй като не е определила и дала необходимите правомощия на Комисията за защита на личните данни и Съвета за електронни медии. Двата органа трябва да допълнят националната система за контрол и прилагане на правилата за цифровите услуги.

Брюксел е изпратил допълнително становище и по процедура INFR(2015)2018, свързана с правилата за придобиване на земеделска земя в България.

В момента българският Закон за собствеността и ползването на земеделските земи изисква хората и компаниите, които искат да купят земеделска земя в страната, да са живели или да са установени в България повече от пет години.

Тези правила са въведени през 2014 г. и според Комисията поставят значителни ограничения пред нерезиденти и новосъздадени компании, които искат да придобият земеделска земя в България. Брюксел настоява законодателството да бъде променено така, че да отговаря на правилата на Договора за функционирането на ЕС.

Комисията е изпратила становище и заради това, че България не е уведомила Брюксел за всички мерки, с които е въвела правилата за отпадъците от електрическо и електронно оборудване – Директива 2012/19/ЕС.

Същият проблем е установен и при правилата за договорите за потребителски кредити – Директива (ЕС) 2023/2225.