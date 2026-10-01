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Кремъл: Думите на Румен Радев за нуждата от диалог с Москва са положително явление

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Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888

Думите на българския премиер Румен Радев за необходимостта да се използва всяка възможност за диалог с Руската федерация представляват много положително явление. Това е заявил  говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

 Русия вече е чувала изказванията на европейски лидери, които говорят доста плахо за необходимостта от подновяването на диалога с Москва, е добавил Песков.

„Проявата на такава политическа воля за диалог – това несъмнено е много положително явление", заявява той пред журналисти.

„Ние отбелязваме и внимателно фиксираме" тези прояви, завършил говорителят на Кремъл, пише БТА.

"Не сме изчерпали средствата на дипломацията за решаване на войната в Украйна. Трябва да изслушаме тревогите и на двете страни." Това каза премиерът Румен Радев в интервю за телевизия "Евронюз" в Брюксел в рамките на форум на високо равнище, организиран от медията и посветен на отбраната и Космоса.

Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888

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