Кремъл: Думите на Румен Радев за нуждата от диалог с Москва са положително явление

Думите на българския премиер Румен Радев за необходимостта да се използва всяка възможност за диалог с Руската федерация представляват много положително явление. Това е заявил говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.
Русия вече е чувала изказванията на европейски лидери, които говорят доста плахо за необходимостта от подновяването на диалога с Москва, е добавил Песков.
„Проявата на такава политическа воля за диалог – това несъмнено е много положително явление", заявява той пред журналисти.
„Ние отбелязваме и внимателно фиксираме" тези прояви, завършил говорителят на Кремъл, пише БТА.
"Не сме изчерпали средствата на дипломацията за решаване на войната в Украйна. Трябва да изслушаме тревогите и на двете страни." Това каза премиерът Румен Радев в интервю за телевизия "Евронюз" в Брюксел в рамките на форум на високо равнище, организиран от медията и посветен на отбраната и Космоса.