7 са убити след стрелба по автобус в сирийската провинция Хомс

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Седем души са убити, а четирима са ранени, след като маскирани откриха огън по автобус в сирийската провинция Хомс, съобщиха представители на властите, цитирани от ДПА и БТА.

Неизвестни нападатели са започнали стрелба по автобуса с цивилни, докато минавал по мост в западната част на провинцията, съобщи държавната информационна агенция САНА, позовавайки се на местните здравни власти.

Представители на гражданската защита потвърдиха пред ДПА броя на жертвите и ранените. Сирийските сили за сигурност са започнали разследване за установяване на извършителите на нападението.

Предполага се, че жертвите са членове на алауитската общност.

По данни на правозащитна организация маскирани мъже, представящи се за служители на силите за сигурност, са спрели автобуса на мост близо до контролно-пропускателен пункт и открили огън по него.

Близо две години след свалянето от власт на дългогодишния президент Башар Асад в края на 2024 г. ситуацията със сигурността в Сирия остава напрегната, казват наблюдатели.