Семейството на Путин лети в чужбина с частните самолетите на 10 богати руснаци

Семейството на Владимир Путин се очерта като лидер в корупционната практика да използва бизнес самолети на богати хора за международни пътувания, твърди телеграм каналът "Агентство", цитирайки разследване на сайта "Проект".

Десет души предоставят такива услуги на роднините на президента - само един служител има повече спонсори за чуждестранни пътувания с частни самолети. Самият президент лети за сметка на правителството, използвайки държавния самолет за пътувания. Олигарси и други богати хора може да финансират пътуванията на неговите роднини, установи "Проект" по време на своето проучване „Спътници".

Членове на семейството на Путин са извършили поне 180 полета с бизнес самолети от 2014 до 2023 г. Общата стойност на тези полети надхвърля 5 милиона долара.

24 от полетите са извършени със самолетите на 10 богати руснаци. Вероятните спонсори включват членовете на списъка на Forbes Олег Дерипаска, Григорий Березкин, Год Нисанов, Алексей Репик, Иван Стрешински (истинско име Владимир Яковлевич), Дмитрий Конов, депутатът Ирек Богуславски, изпълнителният директор на "Камаз" Сергей Когогин, бившият изпълнителен директор на „Руски вертолети" Николай Колесов и кметът на Казан Илсур Метшин.

Същият брой заможни лица (10) са предоставили своите самолети на губернатора на Московска област Андрей Воробьов и негови роднини. Първото семейство на Московска област обаче е извършило повече полети (27).

Семейството на ръководителя на RDIF Кирил Дмитриев оглавява списъка с 13 вероятни спонсора и 23 полета.

Бившата съпруга на Путин Людмила Очеретная и дъщерите им Катерина Тихонова и Мария Воронцова предпочитат да летят до западноевропейски страни от 2014 до 2023 г. въпреки изявленията на президента за враждебността на тези страни. Те посещават особено често Германия и Франция.

По време на брака си с Кирил Шамалов Тихонова лети до Биариц, Франция, където двойката притежава вила. След раздялата им, дъщерята на президента започва да пътува по-често до Мюнхен, където новият й приятел, Игор Зеленски, работи като артистичен директор на Баварския държавен балет. Дъщеря им Елза Тихонова (за която "Агентство" съобщи миналата седмица), също лети с тях.

Прави впечатление, че дъщерите на Путин рядко летят заедно - „Проект" успява да намери само един съвместен полет с редовен полет до Мюнхен през май 2015 г.

Алина Кабаева, сочена за приятелка и дори жена на руския президент, използва бизнес самолети значително по-често от Тихонова и Воронцова - тя е извършила поне 27 полета.

Алина Кабаева Снимка: Getty Images

Малко преди раждането на сина си Иван (фамилията ще бъде избрана в чест на дядото на президента Спиридон Путин) Кабаева лети с майка му до Лугано, Швейцария, вероятно за консултация с лекари. Свекървата на Путин Любов Кабаева също редовно пътува с бизнес самолети със семейството на външния министър Сергей Лавров.

Поне веднъж бившата гимнастичка, за която се твърди, че има граждански брак с президента, тайно е пътувала с Путин до Казахстан, за което Кабаева се нуждаела от отделен бизнес самолет

Друга сочена за бивша любовница на Путин - Алиса Харчева, също е летяла няколко пъти с бизнес самолети. През 2020 г. тя лети до ОАЕ в компанията на московския предприемач Дмитрий Десятников и Магомед Магомедов, племенник на Магомедсалам Магомедов, заместник-шеф на президентската администрация. През 2021 г. Харчева прекара няколко дни в Турция, пътувайки с Кристина Потупчик, бивш прессекретар на прокремълското движение "Наши".

Катерина Тихонова, съпругът й Игор Зеленски и дъщеря им Елза летят с Bombardier Global 5000, принадлежащ на фармацевтичния олигарх Алексей Репик.

Алина Кабаева използва Bombardier Global XRS, принадлежащ на Иван Стрешински, бивш изпълнителен директор и съсобственик на USM Holding, за полет до Малдивите.

А Виктор Хмарин, дългогодишен приятел и съпруг на братовчедка на Путин, лети с Airbus A318 Elite, принадлежащ на руско-азербайджанския олигарх Год Нисанов.

Семейството на Дмитрий Медведев, бивш руски президент и премиер, лети в чужбина с частни самолети, собственост на ВТБ и нейния изпълнителен директор Андрей Костин.

Дмитрий Медведев СНИМКА: Екс/ Russieninfos

Съпругата и синът му - Светлана и Иля Медведеви, често летят по този начин. „Проект" научава за това, докато работи по разследването си „Спътници" за пътуванията на руски служители и техни роднини с частни самолети.

Бившият президент, сега заместник-председател на Съвета за сигурност, лети с правителствен самолет, което пречи на данните за пътуването му да бъдат включени в базата данни за преминаване на границата. Съпругата и синът му обаче редовно използват бизнес самолети.

Светлана Медведева е пресичала границата с бизнес самолети 16 пъти между 2014 и 2020 г. От тях 13 са били летени с самолет Global 5000 с борден номер MSKSM. Този самолет преди това е бил част от разследването на Алексей Навални от 2019 г. за пътуванията на съпругата на бившия президент с луксозен самолет. В отговор на разследването, VTB Bank заяви, че самолетът няма връзка с групата или свързаните с нея лица.

В действителност основните пътници на самолета са били членове на семейството на Андрей Костин според анализа на „Проект". По-конкретно, самолетът е превозвал самия изпълнителен директор на VTB, заедно с бившата му съпруга Оксана Лаврентиева, настоящата му любовница Наиля Аскер-Заде и синовете му Егор и Кирил Костини.

Освен това Светлана Медведева е летяла два пъти със самолет Global Express с регистрация T7-SSM. Вероятно е той да има връзки и с VTB, тъй като първият заместник-председател на банката Юрий Соловьов е летял с него 24 пъти, а синът на изпълнителния директор на VTB Андрей Костин - Егор, е летял с него 16 пъти.

Медведев е използвал и Global 6000 с борден номер T7OKY, който по-късно е пререгистриран като RA-73528. Андрей Костин лично използва този самолет.

Иля Медведев е извършил и 16 полета с бизнес джетове. Той използва същия самолет като майка си и те често пътуват заедно, като е летял и в чужбина няколко пъти с чартърни самолети.

Светлана и Иля Медведеви най-често летят с бизнес джетове до западноевропейски страни. Съпругата на чиновника е посетила Швейцария поне три пъти, Италия два пъти и Гърция, Германия, Франция и Австрия по веднъж. Иля Медведев е летял и до Хърватия и Испания. Освен това през 2015 г. Светлана и Иля Медведеви летят заедно до Малдивите, а година по-късно съпругата на бившия президент посещава Израел с бизнес джет.