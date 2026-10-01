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Всички държави от ЕС са подали в срок исканията за окончателно плащане по МВУ

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ЕС СНИМКА: Пиксабей

Всички държави членки на Европейския съюз са подали в определения срок – 30 септември 2026 г. – своите искания за окончателно плащане по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ), който е основният инструмент на NextGenerationEU.

С подадените от началото на механизма искания за плащане вече е обхванат пълният размер на средствата по МВУ – 360 млрд. евро безвъзмездно финансиране и 213 млрд. евро заеми, съобщиха от пресцентъра на Комисията. 

Подаването на окончателните искания за плащане е следващата стъпка след приключването на периода за изпълнение на МВУ на 31 август 2026 г. До тази дата държавите членки трябваше да изпълнят всички ключови етапи и цели, заложени в техните планове за възстановяване и устойчивост.

Така приключват пет години на реформи и инвестиции, осъществени от държавите членки с подкрепата на Европейския съюз.

„Създадохме NextGenerationEU в решаващ момент за нашия Съюз. Във време на голяма несигурност избрахме солидарността. И начертахме пътя към едно по-силно и по-независимо бъдеще. Днес, с подаването на окончателните искания за плащане, виждаме конкретното доказателство за това какво може да постигне Европа, когато действа заедно – с амбиция и единство. Това е Европа, която постига резултати днес и инвестира в утрешния ден", заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Към днешна дата по МВУ са изплатени 450 млрд. евро от общ финансов пакет в размер на 573 млрд. евро.

Сега Европейската комисия оценява всяко от подадените искания за плащане. Очаква се до 20 ноември тя да представи предварителните си оценки, а до края на декември да приеме съответните решения за плащане.

Всички плащания, свързани с изпълнените ключови етапи и цели, трябва да бъдат извършени до 31 декември 2026 г.

ЕС СНИМКА: Пиксабей

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