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Два руски дрона са ударили важен мост в Киев, спряха обществения транспорт

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Руски въздушни удари повредиха Южния мост в Киев СНИМКА: Пиксабей

Два руски дрона са атакували важен мост в Киев над река Днепър, който свързва източната и западната част на града. Това  съобщават Укринформ и Франс прес, като цитират кмета на украинската столица Виталий Кличко.  Осезаемо е засилването на руските удари срещу града. 

При атаката са засегнати на опорите на Южния мост. "Движението на обществения транспорт по моста, както по метрото, така и по наземните линии, в момента е преустановено", написа Кличко в Телеграм. Той допълва, че инженери "проверяват състоянието на конструкцията".

Разпространени в социалните мрежи видеозаписи, които АФП не е била в състояние да провери, показват експлозия, разтърсваща пътното платно на мост в основата на пилон, който поддържа носещите въжета на съоръжението.

Още от началото на руската инвазия през 2022 г. Киев се опасява от атаки по мостовете, които са ключова инфраструктура за логистиката на столицата, съобщи и БТА.

Съветник към украинското президентство посочи вчера, че Русия използва реактивни дронове, оборудвани с бойна глава, предназначена за разрушаване на стоманени конструкции.

Специалният кумулативен заряд на тези дронове концентрира взривната енергия напред, за да пробие целта.

Смята се, че Русия планира да атакува важни далекопроводи за пренос на електроенергия с високо напрежение.

По-рано руските сили поразиха учебна сграда в Соломянски район на украинската столица, припомня Укринформ.

Руски въздушни удари повредиха Южния мост в Киев СНИМКА: Пиксабей

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