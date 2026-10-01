Изнасилвач, нападнал 15-годишна, за да й даде урок, е на крачка от по-свободен режим

Разследващите се опасявали, че може да е нападнал и други жени, които никога не са подали сигнал в полицията

Изнасилвач, който нападал жени и 15-годишно момиче, за да им „даде урок", защото били навън късно вечер, е на крачка от преместване в затвор с открит режим във Великобритания.

38-годишният Съни Ислам е получил неопределена присъда за серия от жестоки нападения в Лондон през 2010 г. Той е признат за виновен по седем обвинения за изнасилване, едно за сексуално посегателство и едно за отвличане, съобщава "Дейли мейл".

Ислам дебнел жертвите си по улиците, заплашвал ги с нож, отвличал ги с автомобил, завързвал ги и ги изнасилвал. Разследващите дори се опасявали, че може да е нападнал и други жени, които никога не са подали сигнал в полицията.

При едно от нападенията той сграбчил 15-годишно момиче в гръб, докато се прибирала с приятелка. Заплашил я с нож и я натикал в автомобила си. Откарал я на усамотено място и я изнасилил два пъти, въпреки че тя му казала, че е само на 11 години.

„Ще ти дам урок", казал й Ислам. Думите му останали в основата на тежката оценка на съдия Патриша Лийс за поведението му. При произнасянето на присъдата тя заявила, че това е „ужасяващо доказателство" за отношението му към жертвите.

„Изглежда възприемате жените, които са навън през нощта, като хора, които не заслужават уважение или защита", казала съдията.

Ислам бил задържан, след като полицията проследила регистрационния номер на автомобила на приятелката му. ДНК експертиза впоследствие го свързала с още три нападения в източен Лондон.

На 8 юли 2010 г. той нападнал 20-годишна жена. Завързал я, изнасилил я два пъти, а когато се съпротивлявала, я удрял многократно в лицето и откраднал портфейла й.

„Отнасяше се с мен като с животно и ме накара да се почувствам безполезна. Мислех, че ще умра", разказала жената.

Седмица по-късно Ислам нападнал 28-годишна жена във Форест Гейт. Издърпал я в автомобила си и я принудил да извърши сексуален акт. Тя успяла да изрита задното стъкло и да се опита да привлече вниманието на преминаващ автомобил, докато Ислам я душал. В крайна сметка успяла да избяга.

Четвъртата жертва не се обърнала към полицията веднага. Разследващите стигнали до нея, след като открили кръвта й в задната част на автомобила на Ислам. Там били намерени и ножът, с който заплашвал жертвите си, както и пластмасовите връзки, с които ги завързвал. Жената била пребита, завързана и изнасилена два пъти.

Ислам получил присъда за лишаване от свобода за неопределен срок, като минималният период зад решетките бил 11 години. Този срок изтекъл през 2021 г. заради вече изтърпяното време в затвора.

Сега обаче той може да получи още по-свободен режим. Комисията по предсрочно освобождаване е преценила, че все още не е безопасно да бъде пуснат на свобода, но е препоръчала да бъде преместен в затвор с открит режим.

Това означава, че той ще може да напуска затвора през деня за работа, образование или други дейности, свързани с подготовката му за връщане в обществото.

Решението все още не е окончателно. Последната дума има държавният секретар, който трябва да реши дали да приеме препоръката.

Комисията посочва, че Ислам продължава да има рискови фактори, свързани с вероятността от повторно престъпление. Сред тях са предишните му престъпления, склонността към насилствено и контролиращо сексуално поведение, импулсивността и липсата на разбиране за вредите, причинени на жертвите.

В същото време комисията отчита и напредъка му в затвора. Ислам е преминал през програми за работа със сексуални престъпници, вземане на решения и промяна на начина на мислене, както и обучение, насочено към изграждане на съпричастност към жертвите.

Публичното изслушване по случая е било отхвърлено, след като една от жертвите поискала то да се проведе пред публика. Причината е, че според адвоката на Ислам възможността за публично заседание предизвикала у него рязко увеличаване на тревожността и проблеми със съня.

Комисията е отказала да го освободи, но му е отворила път към по-лек режим. Ислам ще може да поиска ново разглеждане на случая за предсрочно освобождаване на по-късен етап.