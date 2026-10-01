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40 000 младежи могат да спечелят безплатно пътуване с влак из Европа

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снимка: pixabay

Ново издание на инициативата DiscoverEU започна, като 40 000 младежи ще получат възможност да пътуват безплатно с влак из Европа и да посетят избрани от тях дестинации.

Кандидатстването е отворено от 1 октомври и ще продължи до 15 октомври 2026 г. включително, съобщават от ЕК.

Право на участие имат младежи, родени между 1 януари и 31 декември 2008 г., които са граждани на държава от Европейския съюз или на страна, асоциирана към програмата „Еразъм+".

Одобрените кандидати ще могат да пътуват в Европа, да се запознаят с различни култури и да посетят избрани от тях европейски дестинации.

 В предходното издание 634 младежи от България спечелиха безплатни карти и възможността да се запознаят с нови култури, да натрупат нови спомени и да създадат нови приятелства.

Срокът за участие е до 15 октомври 2026 г.

снимка: pixabay

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