ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на България до 17 г.: Ако не ги накараш,...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23657266 www.24chasa.bg

Бунт в затвора в Пиза излъчван в ТикТок

992
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Затворници превзеха цяло крило на затвора в Пиза СНИМКА: Pixabay

Подслушвателни устройства в килиите са довели до затворнически бунт в затвора в Пиза. Бръмбарите били поставени в рамките на разследване, но бързо били открити, предава италианската новинарска агенция АНСА.

Гневните затворници поели контрола над цяло крило на затвора за няколко часа.  Дори стриймвали случващото се на живо в ТикТок с нелегално внесен телефон.

След намесата на посредници, надзирателите си върнали контрола над целия затвор рано тази сутрин.

Според източници част от затворниците са били преместени в други затвори. Предстои преместването и на други лишени от свобода заради щетите, нанесени по време на бунта, съобщава БТА.

Затворници превзеха цяло крило на затвора в Пиза СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

2 милиарда повече за България от ЕС, забрана на социалните мрежи за деца до 13 г. и контрол на незаконното оръжие в Европа