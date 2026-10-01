Бунт в затвора в Пиза излъчван в ТикТок

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Подслушвателни устройства в килиите са довели до затворнически бунт в затвора в Пиза. Бръмбарите били поставени в рамките на разследване, но бързо били открити, предава италианската новинарска агенция АНСА.

Гневните затворници поели контрола над цяло крило на затвора за няколко часа. Дори стриймвали случващото се на живо в ТикТок с нелегално внесен телефон.

След намесата на посредници, надзирателите си върнали контрола над целия затвор рано тази сутрин.

Според източници част от затворниците са били преместени в други затвори. Предстои преместването и на други лишени от свобода заради щетите, нанесени по време на бунта, съобщава БТА.