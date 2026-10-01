Израел праща самолети за блокираните граждани в Арабските след инцидента с „Флайдубай"

От утре започват полетите, с които израелските граждани, блокирани в Обединените арабски емирства (ОАЕ) заради временното спиране на полетите на „Флайдубай" (Flydubai) до Израел, ще могат да се приберат у дома. Това съобщи Министерството на транспорта на Израел, цитирано от ДПА.

Причината за ситуацията е инцидентът с нападението в пилотската кабина на самолет на „Флайдубай". След случая авиокомпанията обяви, че временно преустановява всички полети до и от Израел, докато продължава разследването.

Пътниците от полет FZ1073 на „Флайдубай" по маршрута Дубай – Тел Авив, който беше отклонен към Саудитска Арабия, още вчера бяха транспортирани до Израел, пише БТА.

За останалите израелски граждани, които е трябвало да пътуват от ОАЕ до Израел с „Флайдубай", ще бъдат организирани полети на израелските авиокомпании „Ел Ал" (El Al), „Аркия" (Arkia) и „Изреър" (Israir). Самолетите на трите превозвача ще летят празни до ОАЕ, откъдето ще вземат блокираните пътници и ще ги върнат в Израел, се посочва в изявление на израелското транспортно министерство.