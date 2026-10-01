Разследват нахлувания в домовете на финландски депутати

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Финландската полиция започна предварително разследване след поредица от случаи на предполагаеми нахлувания в домовете на депутати. Председателят на финландския парламент Юси Хала-ахо съобщи, че няколко народни представители са подали сигнали, след като са открили следи от проникване в жилищата си, предаде Франс прес.

По думите на Хала-ахо броят на засегнатите депутати е „значителен", но той не посочи точния им брой, нито даде информация за евентуален заподозрян. Той отбеляза, че е възможно следите да са били оставени умишлено на места, където обитателите биха могли да ги забележат, съобщава БТА.

Случаите предизвикаха реакция и от президента Александер Стуб. По време на посещение в северната част на страната той определи случилото се като „атака срещу демокрацията", без да предостави допълнителни подробности.

Полицията в столицата Хелзинки вече е започнала предварително разследване по случая.