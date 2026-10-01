Животновъд загина при наводненията на Крит

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лошото време създаде проблеми в различни части на Крит

Осемдесетгодишен животновъд е намерен мъртъв в района на Ретимно на южния гръцки остров Крит, където силни валежи предизвикаха наводнения и щети, съобщиха гръцки медии.

Мъжът е бил в неизвестност от сряда вечерта, след като е отишъл при стадото си, като на този етап се предполага, че е загинал вследствие на придошлите води.

Лошото време създаде проблеми в различни части на Крит. В планинското село Ливадия част от мост е била повредена от придошлите води, докато по него е преминавал автомобил с двама души. Те са били откарани в болница.

Училища и детски градини остават затворени в части от областите Ханя и Ретимно. Има и данни за щети по земеделски култури, пише БТА.

Според гръцката Национална метеорологична служба валежите и гръмотевичните бури в Южна Гърция, най-вече на Крит, може да продължат до неделя. В Егейско море са отчетени силни ветрове, които днес достигат 8-9 по скалата на Бофорт и доведоха до ограничения на корабоплаването от пристанищата Рафина и Лаврио.