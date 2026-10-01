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ЕК дава Гърция и Кипър на съд за проблеми с управлението на отпадъците

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Сметище Снимка: PIxabay

Европейската комисия е взела решение да заведе дело срещу Гърция и Кипър в Съда на Европейския съюз заради несъобразяване с директивите за подходяща обработка на отпадъците преди депонирането им, съобщава гръцкият вестник „Ефимерида тон синдактон“.

Комисията е изпратила на Гърция предупреждение през ноември 2021 г. и обосновано становище през декември 2024 г. за проблеми в 84 депа за отпадъци.

След оценка на гръцкия отговор ЕК е установила, че 3 от проблемните депа са били затворени. Според Комисията обаче 66 депа, или 81 процента от общия брой, продължават да не отговарят на изискванията на директивите за безопасно депониране на отпадъци, пише БТА. 

Що се отнася до Кипър, според отговора на кипърското правителство и наличните данни Комисията е достигнала до извода, че 21 процента от отпадъците, които се генерират в страната, достигат до депата без предварителна обработка.

И за двете страни ЕК констатира, че капацитетът на инсталациите не е достатъчен за предварителната обработка на смесените битови отпадъци. Комисията смята, че усилията, които са положили гръцките и кипърските власти за преодоляване на дефицитите, не са достатъчни.

Сметище Снимка: PIxabay

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