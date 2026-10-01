Молдова привика руския посланик след нарушения на въздушното й пространство

Посланикът на Русия в Молдова Олег Озеров беше извикан днес в Министерството на външните работи, където му беше връчена протестна нота заради нарушаването на молдовското въздушно пространство от три дрона в рамките на един ден, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС.

Два от дроновете са паднали и са се взривили на територията на Молдова. Само през последните седем дни въздушното пространство на страната е било нарушено осем пъти.

Службата за въздушни операции на молдовската армия съобщи, че на 30 септември в 20:45 ч., на фона на масираните руски атаки срещу Украйна, във въздушното пространство на Молдова е бил засечен неразрешен полет. По-късно дронът се е взривил в Иванча, Орхей, пише БТА.

Молдовското външно министерство заяви, че страната „остро осъжда това сериозно нарушение на своя суверенитет, което пряко застраши живота на гражданите ѝ". От ведомството осъдиха и войната на Русия срещу Украйна, като посочиха, че тя застрашава сигурността на целия регион.

Молдовските власти призоваха Русия да прекрати атаките срещу Украйна, както и всички действия, които поставят Молдова в опасност. Те подчертаха, че подобни случаи пряко застрашават сигурността на молдовските граждани.

От началото на войната в Украйна въздушното пространство на Молдова е било нарушено повече от 80 пъти. Молдовските власти многократно са връчвали протестни ноти на руския посланик, подчертавайки, че макар дроновете да не са насочени пряко срещу Молдова, траекториите им, свързани с атаките срещу Украйна, създават повишен риск за националната сигурност.