Заляха учител с бензин по време на протестите във Франция

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Учител във Франция е бил залят с бензин на фона на ескалиращите ученически протести в страната, при които днес са били подпалени най-малко две учебни заведения, предаде Ройтерс. Насилието беляза поредния ден на демонстрации, предизвикани от недостига на персонал и лошото състояние на училищните сгради.

Протест във Франция СНИМКА: Ройтерс

В Марсилия стотици младежи тази сутрин обкръжили пожарна кола, изпратена да гаси огъня в гимназия „Сен-Екзюпери", съобщиха от полицията. Агресивни демонстранти принудили пожарникарите да напуснат превозното средство, след което го запалили, информира БТА.

Директорът на гимназия „Виктор Юго" в Марсилия е получил наранявания при нападение, съобщи прокуратурата, без да уточнява какви са травмите му.

Палеж е имало и в училищна сграда в западния град Нант. Заместник-кметът Оливие Шато заяви пред „Франс инфо", че пожарът в гимназия „Нелсън Мандела" е бил овладян и няма пострадали. Всички хора в сградата са били евакуирани, а учениците, които е трябвало да пристигнат за часовете си, са били върнати обратно, каза Шато. От кметството в Нант отказаха допълнителен коментар.

Демонстрациите и блокадите започнаха миналата седмица и доведоха до сериозно политическо напрежение в момент, когато правителството обяви поредица от силно непопулярни съкращения на разходите в бюджета за 2027 г., отбелязва Ройтерс.

Премиерът Себастиен Льокорню свика днес следобед кризисно заседание заради протестите. При сблъсъците са ранени десетки хора, а стотици, предимно юноши, са били задържани от силите на реда.

Протест във Франция СНИМКА: Ройтерс

Само вчера са били арестувани над 600 души по обвинения, сред които палеж и нападение над полицейски служител, съобщава ДПА.

Тази сутрин протестите са обхванали и някои университети. Според студентската организация „Юнион Етюдиант" блокади има в около 30 кампуса.

В парижкото предградие Сен-Дени днес са се събрали много младежи. Те застанали пред полицейски кордон, а един от протестиращите ученици държал плакат с текст: „Можем ли да обясним действията си, без да бъдем обгазявани със сълзотворен газ?".

Протест във Франция СНИМКА: Ройтерс

Учениците обвиняват полицията в използване на репресивни тактики, включително сълзотворен газ.

Правителството осъди насилието по време на част от демонстрациите, но същевременно призна, че проблемите в гимназиите трябва да бъдат решени.

Вътрешният министър Лоран Нуниез заяви, че на някои места има провокатори, които обикалят училищата и подбуждат към насилие.

Министърът на националното образование Едуар Жефре призова учебните заведения да преминават към дистанционен режим, ако сградите им са блокирани от демонстранти.

„Насилието няма да лиши нашите ученици от основното им право на образование", написа Жефре в социалната мрежа „Екс".