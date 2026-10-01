Руски дронове поразиха училище в Киев

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Руски дронове се взривиха в училище в Соломянски окръг в Киев, с което предизвикаха пожар тази сутрин, но по това време всички ученици са били в укритие и не са получили наранявания, съобщиха властите в украинската столица, цитирани от Ройтерс и Укринформ.

Спасители претърсиха отломките на обгорената сграда на училището, чиито прозорци бяха разбити. Кадри от камери за видеонаблюдение, проверени от Ройтерс, показаха взрив с ярък пламък, след като дронът се разбива на третия етаж на сградата.

Мост над река Днепър също беше ударен при засилващите се руски атаки срещу града, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко. На Южния мост в Киев не са нанесени големи щети, но движението на метрото, минаващо по него, беше временно преустановено.

"Руските негодници продължават да посягат на живота на нашите граждани, деца и училища. За това трябва да бъде изисквана пълна отговорност от Русия, а на нейните удари трябва да се отговори подобаващо", написа украинският президент Володимир Зеленски в социалната мрежа Екс.

Атаките бяха част от редовните въздушни удари на Русия в Киев, както и срещу други градове в Украйна, срещу които руската страна използва дронове с реактивни двигатели, които украинската противовъздушна отбрана не може да свали лесно поради недостиг на средства и боеприпаси.

В сряда руските въоръжени сили предприеха действия, които украински официални представители определиха като началото на военна кампания в зимни условия срещу украинската електропреносна мрежа, припомня БТА.

Ударите на Русия представляват ескалация, целяща да се възползва от слабостите в украинската противовъздушна отбрана, написа политическият анализатор Вадим Денисенко във Фейсбук.

Институтът за ядрени изследвания в Киев информира, че е бил ударен от дрон снощи, но равнищата на радиация остават в нормата.

В понеделник руски дрон се разби в сградата на Украинската академия на науките, като уби един човек и рани няколко.