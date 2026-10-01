Германия: Оптимисти сме за бързото присъединяване на Черна гора към ЕС

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул изрази оптимизъм днес за процеса на присъединяване на Черна гора към Европейския съюз, ако балканската страна продължи с бързото прилагане на реформите, предаде ДПА.

Той добави, че желанието на страната за присъединяване към ЕС "е чуто в Брюксел и всички европейски столици".

"Тези, които имат желание и готовност да се присъединят към ЕС и които изпълнят критериите, може да успеят в предстоящите години", заяви Вадефул на среща с черногорския си колега Ервин Ибрахимович и с еврокомисаря по разширяването Марта Кос в черногорския курорт Будва, пише БТА.

Страните кандидатки за членство в ЕС от Западните Балкани са Черна гора, Албания, Сърбия, Босна и Херцеговина и Северна Македония, а Косово е потенциален кандидат за членство. И шестте страни се стремят към членство в ЕС, но са на различни етапи в процеса, отбелязва агенцията.

ЕС води преговори за присъединяване с Черна гора и Сърбия съответно от 2012 и 2014 г. Преговорите с Албания и Северна Македония започнаха през 2022 г. Босна и Херцеговина има статут на кандидатка, но все още не е започнала преговорите.

Според последните анализи на Европейската комисия Черна гора е най-напреднала в процеса по присъединяване към ЕС. Неотдавна беше оценено, че страната може да завърши преговорите за присъединяване до края на 2026 г., ако запази ритъма си на реформи.

Преди заминаването си за Черна гора Вадефул призова за ускоряване на преговорите за присъединяване на страната, като подчерта, че разширяването на ЕС в региона е ключово за сигурността и бъдещето на ЕС.

Според първия дипломат на Германия предлагането на надеждни перспективи за членство в ЕС на страните от Западните Балкани и създаването на по-близки отношения с тях би осигурило на съюза по-голямо геополитическо влияние в дългосрочен план, като се има предвид, че Русия и Китай отдавна се опитват да разширят влиянието си в региона.

От своя страна черногорският външен министър Ервин Ибрахимович подчерта, че Западните Балкани вече допринасят за европейската сигурност чрез синхронизирането на своята външна политика и политиката на сигурност с тези на ЕС и чрез участието в европейските и евроатлантическите механизми.

В Будва днес се състои среща на министрите на външните работи на страните от "Берлинския процес", в която участват Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Република Северна Македония и Сърбия, както и държави от ЕС и европейски институции.