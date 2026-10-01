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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23658539 www.24chasa.bg

Лавина затрупа лагер в Непал, загинаха най-малко 15 работници

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СНИМКА: X/@Independent

Най-малко 15 непалски работници са загинали, след като лавина е затрупала планински лагер, който те подготвяли за чуждестранни алпинисти в Централен Непал, предаде Ройтерс, позовавайки се на официален представител на спасителните служби.

Лавината е връхлетяла базовия лагер в подножието на високия 7126 метра Химлунг Химал, докато работниците разпъвали палатки и закрепвали въжета, информира БТА. 

Спасителните екипи са открили досега 15 тела, съобщи ръководителят на Националната асоциация на планинските водачи на Непал Тул Синг Гурунг. Осем от телата са били намерени днес, а други седем – по-рано тази седмица.

Един работник все още е в неизвестност. По думите на Гурунг шансовете той да бъде открит са малки, а спасителната операция вероятно е към своя край.

Всяка година хиляди туристи и алпинисти посещават Непал заради планините му. Туризмът създава работа за десетки хиляди местни жители, които работят като планински водачи и носачи, както и в други сфери, свързани с туристическата индустрия, отбелязва Ройтерс.

С ускоряването на топенето на глетчерите и ледовете заради климатичните промени обаче условията за работа в планините стават все по-опасни.

СНИМКА: X/@Independent

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