ООН призова Тенеси да не екзекутира оцелялата след неуспешна смъртоносна инжекция

Службата на ООН за правата на човека призова властите в американския щат Тенеси да се откажат от всякакви по-нататъшни опити за екзекуция на осъдена на смърт жена, оцеляла след неуспешен опит за изпълнение на смъртната присъда чрез смъртоносна инжекция, предаде Франс прес.

"Върховният комисар на ООН за правата на човека призовава властите в щата да се откажат от всеки опит за екзекуция на Криста Пайк", заявиха от службата в публикация в социалната мрежа Екс, пише БТА.

Службата подчерта, че случаят "изтъква няколко причини, поради които смъртното наказание трябва да бъде премахнато".

Днес стана ясно, че осъдената на смърт Криста Пайк е била откарана в болница, след като екзекуцията ѝ в щата Тенеси се провали. 50-годишната жена е останала жива, въпреки че са ѝ били приложени две дози от смъртоносната инжекция. Това е максималният брой дози, разрешен съгласно законодателството на щата.

Адвокатите на Пайк съобщиха, че тя се лекува в близка болница, но не са получили информация за състоянието ѝ.

Екзекуцията е била извършена в затвора с максимална сигурност „Ривърбенд" в Нашвил. Първата доза пентобарбитал е била приложена малко преди 19:30 часа в сряда, но Пайк не е починала. След неуспешната процедура адвокатката ѝ Кели Глийсън заяви, че жената е била „жива и хъркаща".

Случаят предизвика реакция от губернатора на Тенеси Бил Лий, който обяви временно спиране на всички екзекуции, планирани за тази година, и разпореди цялостна проверка на процедурата.

„Изпълнението на законно наложена присъда е една от най-сериозните отговорности на щата и жителите на Тенеси очакват то да бъде извършвано по начин, който е не само законен и конституционен, но и ефективен", заяви Лий.

Адвокатите на Пайк отправиха остри критики към властите, като заявиха, че предварително са предупреждавали за възможни проблеми при изпълнението на екзекуцията. По думите им сред тях са били затруднен достъп до вените, спукани вени, влошено качество на пентобарбитала и липса на спешна медицинска помощ при възникване на усложнения. Те поставиха под въпрос и прозрачността на протокола за екзекуции в щата.

От Департамента по затворите на Тенеси обаче заявиха, че застават зад действията на служителите си. Според говорителката Доринда Картър процедурата е била извършена в съответствие с всички стъпки от официално утвърдения протокол. По думите ѝ използваният медикамент „последователно е бил ефективен", а протоколът не позволява допълнителни процедури извън извършените в сряда вечерта.

Провалената процедура е последният от поредица инциденти, довели до забавяне на изпълнението на смъртната присъда на Пайк.

Екзекуцията първоначално е била насрочена за 10:00 часа в сряда заради бруталното убийство през 1995 г. на 19-годишната Колийн Слемър, извършено в пристъп на ревност.

Процедурата обаче е била отложена с часове, след като Апелативният съд на САЩ за Шести окръг е издал заповед за спиране на екзекуцията „до последващо разпореждане на съда".

Върховният съд на САЩ е отменил решението малко преди 18:00 часа местно време, което е позволило екзекуцията да продължи. Това е първата екзекуция на жена в Тенеси от повече от 200 години.

Медийните свидетели разказват, че завесите към камерата за екзекуции са били отворени в 19:26 часа. Пайк е изпяла песен заедно със своя духовен съветник и е направила последното си изявление.

Малко след това тя е казала, че усеща ръката си така, сякаш ще се пръсне, като многократно е ритала с крака.

В 19:46 часа служителите на затвора са спуснали завесата към медийната зала. Три минути по-късно тя отново е била вдигната.

Тогава свидетелите са чули Пайк да хърка силно. Завесата отново е била спусната в 20:06 часа.

Хъркането ѝ е продължило да се чува зад затворената завеса до около 20:53 часа, когато микрофонът е бил изключен. След това на медийните свидетели е било съобщено да напуснат района.

„Имаме много въпроси", заяви един от репортерите на последвалата пресконференция. „А Департаментът по затворите на Тенеси има много отговори, които трябва да даде на обществото."

Тори Геснър, репортерка на WKRN, която е присъствала на няколко екзекуции, също подчерта: „Нищо в днешния ден не беше нормално или обичайно."