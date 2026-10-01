Оцелялата след екзекуция Криста Пайк вероятно ще остане с мозъчно увреждане

- Присъдата ѝ е за убийство на съученичка през 1996 г., измъчвали я заедно с гаджето ѝ
- Пайк си взела парче от черепа на убитата и го показвала на съучениците си
- Губернаторът на Тенеси спря екзекуциите, а от ООН призоваха да отменят смъртната ѝ присъда
Осъдената на смърт Криста Пайк, чиято екзекуция в Тенеси се провали, вероятно ще остане с мозъчно увреждане, пише "Ню Йорк Пост".
50-годишната Пайк беше спешно откарана в болница в сряда, след като Департаментът по изтърпяване на наказанията на Тенеси ѝ приложи две дози от смъртоносната инжекция с пентобарбитал, но те не успяха да я убият.
Адвокатите ѝ заявиха, че в болницата са били предприети незабавни животоспасяващи мерки, но тя вероятно е получила мозъчна травма.
Професорът от Медицинския факултет на Университета „Емори" д-р Джоел Зивот, който е част от правния екип на Пайк като медицински експерт, заяви пред Би Би Си, че количеството на смъртоносното лекарство пентобарбитал в кръвта ѝ вероятно никога не е достигнало ниво, достатъчно високо, за да спре дишането и сърдечния ѝ ритъм.
„Много е възможно, вследствие на забавянето на започването на реанимацията, тя да е претърпяла мозъчна травма", обясни Зивот.
Адвокатите на Пайк обвиниха властите в Тенеси, че са пренебрегнали предупрежденията им за увредените вени на Пайк.
„Не ни доставя удоволствие да сме прави, но опасенията, изразени от г-жа Пайк, се оказаха верни: затруднен достъп до вените, спукани вени, липса на спешна медицинска помощ, когато нещата неизбежно се объркат – и всичко това в рамките на протокол, който остава обгърнат в тайна", заяви правният екип.
След като втората доза от смъртоносната инжекция не успя да спре сърцето на Пайк, адвокатите ѝ подадоха спешно искане за отлагане на екзекуцията, за да може тя да получи медицинска помощ, което окръжният съдия Клифтън Л. Коркър одобри.
Екзекуцията първоначално е била насрочена за 10:00 часа в сряда заради бруталното убийство през 1995 г. на 19-годишната Колийн Слемър, извършено в пристъп на ревност.
Процедурата обаче е била отложена с часове, след като Апелативният съд на САЩ за Шести окръг е издал заповед за спиране на екзекуцията „до последващо разпореждане на съда".
Върховният съд на САЩ е отменил решението малко преди 18:00 часа местно време, което е позволило екзекуцията да продължи. Това е първата екзекуция на жена в Тенеси от повече от 200 години.
Медийните свидетели разказват, че завесите към камерата за екзекуции са били отворени в 19:26 часа. Пайк е изпяла песен заедно със своя духовен съветник и е направила последното си изявление.
Малко след това тя е казала, че усеща ръката си така, сякаш ще се пръсне, като многократно е ритала с крака.
В 19:46 часа служителите на затвора са спуснали завесата към медийната зала. Три минути по-късно тя отново е била вдигната.
След като втората доза не подействала, Пайк вдигнала глава и огледала стаята. Тя попитала дали е нормално да усеща "болка и парене".
В щата Тенеси е разрешено да се постави втора доза в случай, че първата не е подействала. В закона обаче не е посочено какво следва, ако и втората доза не подейства.
Според свидетели на несъстоялата се екзекуция, случаят е прецедент. Губернаторът на щата Бил Лий отмени всички насрочени екзекуции до изясняване на случая, а от ООН призоваха смъртната присъда на Пайк да бъде отменена.
Пайк е осъдена на смърт за жестокото убийство на своя съученичка, станало през 1996 г. Тя примамила 19-годишната Колийн Слемър в неоживено място край кампуса на университета Тенеси. Пайк била с тогавашното ѝ гадже Тадарил Шип.
Двамата пребили жестоко Слемър, след което я измъчвали с макетно ножче, издълбали пентаграм на гърдите ѝ, докато тя все още била жива, а после ѝ разбили главата с парче асфалт.
Пайк взела парче от черепа на Слемър като „трофей" от ужасяващото убийство, което после показала на съучениците си. Двамата били арестувани в рамките на 36 часа след зверското убийство.
Пайк, който по време на престъплението е на 18 години, получава смъртна присъда за убийството. Шип, който тогава е бил на 17 години, получава доживотен затвор с възможност за предсрочно освобождаване след 25 години. Миналия октомври обаче му е отказано предсрочно освобождаване и делото му ще може да бъде разгледано отново през октомври 2031 г.