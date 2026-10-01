Оцелялата след екзекуция Криста Пайк вероятно ще остане с мозъчно увреждане

Присъдата ѝ е за убийство на съученичка през 1996 г., измъчвали я заедно с гаджето ѝ

Пайк си взела парче от черепа на убитата и го показвала на съучениците си

Губернаторът на Тенеси спря екзекуциите, а от ООН призоваха да отменят смъртната ѝ присъда

Осъдената на смърт Криста Пайк, чиято екзекуция в Тенеси се провали, вероятно ще остане с мозъчно увреждане, пише "Ню Йорк Пост".

50-годишната Пайк беше спешно откарана в болница в сряда, след като Департаментът по изтърпяване на наказанията на Тенеси ѝ приложи две дози от смъртоносната инжекция с пентобарбитал, но те не успяха да я убият.

Адвокатите ѝ заявиха, че в болницата са били предприети незабавни животоспасяващи мерки, но тя вероятно е получила мозъчна травма.

Професорът от Медицинския факултет на Университета „Емори" д-р Джоел Зивот, който е част от правния екип на Пайк като медицински експерт, заяви пред Би Би Си, че количеството на смъртоносното лекарство пентобарбитал в кръвта ѝ вероятно никога не е достигнало ниво, достатъчно високо, за да спре дишането и сърдечния ѝ ритъм.

„Много е възможно, вследствие на забавянето на започването на реанимацията, тя да е претърпяла мозъчна травма", обясни Зивот.

Адвокатите на Пайк обвиниха властите в Тенеси, че са пренебрегнали предупрежденията им за увредените вени на Пайк.

„Не ни доставя удоволствие да сме прави, но опасенията, изразени от г-жа Пайк, се оказаха верни: затруднен достъп до вените, спукани вени, липса на спешна медицинска помощ, когато нещата неизбежно се объркат – и всичко това в рамките на протокол, който остава обгърнат в тайна", заяви правният екип.

След като втората доза от смъртоносната инжекция не успя да спре сърцето на Пайк, адвокатите ѝ подадоха спешно искане за отлагане на екзекуцията, за да може тя да получи медицинска помощ, което окръжният съдия Клифтън Л. Коркър одобри.

Екзекуцията първоначално е била насрочена за 10:00 часа в сряда заради бруталното убийство през 1995 г. на 19-годишната Колийн Слемър, извършено в пристъп на ревност.

Процедурата обаче е била отложена с часове, след като Апелативният съд на САЩ за Шести окръг е издал заповед за спиране на екзекуцията „до последващо разпореждане на съда".

Върховният съд на САЩ е отменил решението малко преди 18:00 часа местно време, което е позволило екзекуцията да продължи. Това е първата екзекуция на жена в Тенеси от повече от 200 години.

Медийните свидетели разказват, че завесите към камерата за екзекуции са били отворени в 19:26 часа. Пайк е изпяла песен заедно със своя духовен съветник и е направила последното си изявление.

Малко след това тя е казала, че усеща ръката си така, сякаш ще се пръсне, като многократно е ритала с крака.

В 19:46 часа служителите на затвора са спуснали завесата към медийната зала. Три минути по-късно тя отново е била вдигната.

След като втората доза не подействала, Пайк вдигнала глава и огледала стаята. Тя попитала дали е нормално да усеща "болка и парене".

В щата Тенеси е разрешено да се постави втора доза в случай, че първата не е подействала. В закона обаче не е посочено какво следва, ако и втората доза не подейства.

Според свидетели на несъстоялата се екзекуция, случаят е прецедент. Губернаторът на щата Бил Лий отмени всички насрочени екзекуции до изясняване на случая, а от ООН призоваха смъртната присъда на Пайк да бъде отменена.

Пайк е осъдена на смърт за жестокото убийство на своя съученичка, станало през 1996 г. Тя примамила 19-годишната Колийн Слемър в неоживено място край кампуса на университета Тенеси. Пайк била с тогавашното ѝ гадже Тадарил Шип.

Двамата пребили жестоко Слемър, след което я измъчвали с макетно ножче, издълбали пентаграм на гърдите ѝ, докато тя все още била жива, а после ѝ разбили главата с парче асфалт.

Пайк взела парче от черепа на Слемър като „трофей" от ужасяващото убийство, което после показала на съучениците си. Двамата били арестувани в рамките на 36 часа след зверското убийство.

Пайк, който по време на престъплението е на 18 години, получава смъртна присъда за убийството. Шип, който тогава е бил на 17 години, получава доживотен затвор с възможност за предсрочно освобождаване след 25 години. Миналия октомври обаче му е отказано предсрочно освобождаване и делото му ще може да бъде разгледано отново през октомври 2031 г.