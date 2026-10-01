Зеленски окончателно договори отпускането на 45 млрд. евро от ЕС

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Президентът на Украйна Володимир Зеленски каза днес, че диалогът на Киев с Европейската комисия е дал добри резултати за удовлетворяването на финансовите и отбранителни нужди за тази година и следващата, предадоха Укринформ и Ройтерс.

„Споразумяхме се за формата, времевата рамка и стъпките, необходими за осигуряване на пълно покритие", написа Зеленски в публикация в приложението Телеграм.

В момент, когато войната с Русия навлезе в петата си година и разходите за отбрана се увеличават, Украйна се опитва да се справи с недостиг на финансирането за отбранителните си нужди за тази година на стойност 27 милиарда щатски долара и ще трябва да осигури 32,6 милиарда долара за дупка в бюджета за следващата година, казват представители на украинските власти.

„Днес, благодарение на координирани съвместни усилия, набелязахме мерки за покриване на бюджетните и отбранителните нужди на Украйна за 2026 г.", се казва в съвместно изявление на Европейската комисия и Украйна.

За 2027 г. страните са се споразумели да действат бързо за отпускането на 45 милиарда евро от Заема за Украйна при спазване на установените условия.

„Ще започнем работа и по определянето на допълнително бюджетни и отбранителни нужди", се казва още в съвместното изявление, цитирани от БТА.

Всички страни също така се споразумели, че другите партньори също трябва да изпълнят финансовите си ангажименти и да засилят усилията си предвид значителните предизвикателства, пред които е изправена Украйна.

Зеленски благодари на всички европейски партньори и добави, че в момента се подготвят допълнителни мерки за укрепване на Украйна.