Ердоган поиска нова конституция на Турция

Турският президент Реджеп Ердоган се обяви за изготвянето на нова Конституция на страната.

Държавният глава направи анализ на постигнатото в различни сектори от началото на годината досега и призова за единство в контекста на преодоляването на тероризма, разоръжаването на ПКК, утвърждаването на демокрацията и подема на страната.

„Необходимостта от нова конституционна архитектура е още по-нараснала. Най-важното е, че настоящата ни Конституция, която до голяма степен е изчистена от структурни недостатъци чрез фундаментални промени, все още носи следите и етикетите от времената на превратите", заяви турският президент в 43-минутната си реч при откриването на парламента, която беше излъчвана на живо в официалните му профили в социалните мрежи.

Конституцията, която в момента е в сила в Турция, е приета през 1982 г. по решение на военната хунта, която управлява страната към онзи момент, вследствие на преврат от 1980 г. Тогава са ограничени част от правата на кюрдското малцинство в страната и използването на кюрдския език, което се превръща в предпоставка за началото на въоръжения конфликт с Кюрдската работническа партия (ПКК) през 1984 г., която към настоящия момент е обявена за терористична организация. От приемането на Основния закон през 1982 г. досега са направени 21 промени по текстовете в него. Последните бяха през 2017 г., когато след референдум Турция престана да бъде парламентарна и стана президентска република.

„Най-голямото противоречие е, че лидерите на преврата от 12 септември 1980 г. години след него са отговаряли за извършеното, изправени са пред правосъдието, осъдени са. Въпреки това, настоящата Конституция носи техния подпис. Искам да го кажа открито: народът ни нито заслужава, нито е съгласен с това. Турция незабавно трябва да се освободи от този срам", коментира Ердоган.

Турският президент, подобно на председателя на Меджлиса, определи състава на настоящия парламент като един от най-подходящите за изработване на нов основен закон на страната заради политическата разнородност в него и даде като пример за съгласие законът, който отвори пътя към разоръжаването на ПКК и обединението на различните етноси в страната.

„Този Меджлис е показал своята сила и капацитет за водене на преговори и търсене на съгласие, когато темата са националните въпроси и въпросите на живот и смърт, които засягат Турция. С рекордните 467 гласа, вдигнати за мира, демокрацията и братството, бяха разрушени психологическите бариери и бяха разбити на пух и прах предразсъдъците (...). Виждам това като голям и исторически успех в името на турската демокрацията и надеждата за бъдещето на народа ни", заяви Ердоган.

Той изрази надежда, че новата Конституция ще постави началото на политика, в чиято основа вместо разделението, ще бъде търсенето на съгласие. Според него нов основен закон би заздравил мостовете между държавата и гражданите.

Както при откриването на Меджлиса през изминалата година, така и през тази, в началото на речта си Ердоган коментира какво е направено за регионите, пострадали от земетресението на 6 февруари 2023 г.

„Изминаха 3 години и половина от земетресението на 6 февруари 2023 г., което отвори неизлечими рани в сърцата ни. Въпреки че болката за нашите събратя, които загубиха живота си, още раздира сърцата ни, изживяваме радостта от това отново да вдигнем на крака единайсетте ни окръга. Още веднъж удържахме на думата, която дадохме пред нашия народ. Предадохме общо 455 357 жилища и работни помещения и сгради на тези, които имат право на собственост. Ще бъдат похарчени 5,4 трилиона турски лири (97 млрд. евро) за възстановяването на региона, който пострада от земетресението".

В речта си пред депутатите турският президент направи анализ на постигнатото от началото на годината в различни сектори, подчертавайки че въпреки войните в региона, Турция продължава да се развива, съобщи БТА.

„В проблемен период, когато ракетите прелитаха в небето, не позволихме да пострада нито един наш гражданин. Растежът на турския БВП през първото полугодие на 2026 г. е 2,5 процента. Националният брутен вътрешен продукт нахвърли 1,7 трилиона долара. Износът ни през август 2026 г. достигна 280,3 млрд. долара и счупи рекорди", заяви Ердоган.

Турският президент прогнозира ръст на БВП до края на годината от 2,6 процента и запазване на бюджетния дефицит в рамките на 3,1 процента. Той отново увери, че ще бъдат изработени мерки и правила, с които да бъде преодоляна кризата с инвестиционните фондове в страната. В същото време Ердоган изтъкна успехите в туризма и отбранителната индустрия.

„През първите осем месеца на годината износът на отбранителна индустрия и летателна техника нарасна с 16,2 на сто и нарасна до 6,3 млрд. долара", обяви Ердоган.

Турският президент призова за обединение, заявявайки, че едно от най-важните неща, за които политиката трябва да намери решение, е изкуствено насажданото разделение. Думите му бяха и в контекста на решаването на кюрдския въпрос.

„Разбира се, че е невъзможно всички и по всяка тема да мислят еднакво, да притежават еднакви ценности, вяра, чувствителност по дадени теми, очаквания. Това нито е правилно, нито е здравословно. Най-голямото ни богатство като държава и общество са разнообразието, различието и пъстротата ни. През вековете тези различия са се срещали в основата на съгласието и са създали общи ценности в общите ни граници", заяви Ердоган, призовавайки политиката и различията на хората да не бъдат използвани за противопоставяне.