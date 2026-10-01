Австрия спира закрилата на украинци, подлежащи на военна служба

Австрия прекратява закрилатата на украински мъже, подлежащи на военна служба в страната си.

Те вече няма да получават автоматично статут на временна закрила в Австрия. Съответната промяна в наредбата за разселените лица беше одобрена от Министерския съвет, съобщиха електронни медии.

Промяната ще се прилага за всички заявления, подадени от началото на август, съобщи Министерството на вътрешните работи. В бъдеще новопристигналите украинци ще получават право на пребиваване само ако представят доказателство, че са изпълнили военната си служба и докажат, че не са се укрили незаконно от украинските власти. Новите правила се отнасят само за мъже, които са новопристигнали в ЕС, получилите преди тази дата статут на закрила няма да го загубят, съобщава БТА.

За засегнатите украинци остава само правото да подадат молба за убежище и да поискат субсидиарна закрила. При решението дали да бъде предоставен статут на субсидиарна закрила се взема предвид дали към момента на решението съществуват вътрешни възможности за убежище в друга част на страната, например в малък град в западната част на Украйна. Който не получи положително решение за убежище, може да бъде депортиран.

„Краят на автоматичния статут на закрила за мъжете помага на Украйна, а също и на Австрия", заяви министърът на вътрешните работи Герхард Карнер. Заедно с Германия, Полша и Чехия, Австрия е прокарала тази промяна на европейско ниво.

Освен правилата за украинците, подлежащи на военна служба, временната закрила за украинските бежанци се удължава до 4 март 2028 година, също въз основа на решение на ЕС. Това означава, че жените, децата и мъжете с разрешение за напускане на страната ще продължат да бъдат приемани, като молбите им за закрила няма да бъдат разглеждани индивидуално. Това значително улеснява получаването на закрила в ЕС за украинските граждани в сравнение с бежанците от други държави.

Прекратява се възможността за получаване на еднакви помощи в няколко държави от ЕС. Който има временна закрила в друга държава членка, няма да получи право на пребиваване в Австрия. Целта е да не може едновременно да се получават в няколко държави услуги и помощи като достъп до пазара на труда, образование, здравеопазване, социални помощи и настаняване.

В момента близо 4,4 милиона разселени от Украйна лица имат временна закрила в ЕС. В Австрия са регистрирани около 94 100 украински граждани. Най-много разселени лица се намират в Германия, Полша и Чехия. По-голямата част от тях са жени и деца, мъжете са около една четвърт.