Европейската комисия закри процедурата срещу България по Директивата за киберсигурност

Европейската комисия приключи процедурата за нарушения срещу България, която беше образувана заради забавяне при уведомяването за мерките за пълно транспониране на Директива (ЕС) 2022/2555, известна като МИС 2.
Това съобщиха от министерството на иновациите и дигиталната трансформация, които са получили уведомление за приключването ѝ днес.
МИС 2 е законодателство на Европейския съюз за сигурността на мрежовите и информационните системи. Обхваща 18 сектора в публичния и частния сектор, включително енергетика, транспорт, здравеопазване и цифрова инфраструктура.
Закриването на процедурата следва приетите изменения в Закона за киберсигурност и официалното уведомяване на Европейската комисия за пълното транспониране на директивата на 6 март 2026 г. Това е важен резултат от работата на министерството и националните институции по изпълнение на европейските ангажименти на България в областта на киберсигурността.
Законодателните промени разширяват обхвата на изискванията за киберсигурност и засилват мерките за управление на риска и докладване на киберинциденти.
Целта е по-добра защита на гражданите и бизнеса и по-висока устойчивост на ключови услуги в енергетиката, транспорта, здравеопазването, цифровата инфраструктура и публичната администрация.