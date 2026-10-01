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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23659179 www.24chasa.bg

Европейската комисия закри процедурата срещу България по Директивата за киберсигурност

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Европейската комисия СНИМКА: АРХИВ Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Европейската комисия приключи процедурата за нарушения срещу България, която беше образувана заради забавяне при уведомяването за мерките за пълно транспониране на Директива (ЕС) 2022/2555, известна като МИС 2.

Това съобщиха от министерството на иновациите и дигиталната трансформация, които са получили уведомление за приключването ѝ днес.

МИС 2 е законодателство на Европейския съюз за сигурността на мрежовите и информационните системи. Обхваща 18 сектора в публичния и частния сектор, включително енергетика, транспорт, здравеопазване и цифрова инфраструктура.

Закриването на процедурата следва приетите изменения в Закона за киберсигурност и официалното уведомяване на Европейската комисия за пълното транспониране на директивата на 6 март 2026 г. Това е важен резултат от работата на министерството и националните институции по изпълнение на европейските ангажименти на България в областта на киберсигурността.

Законодателните промени разширяват обхвата на изискванията за киберсигурност и засилват мерките за управление на риска и докладване на киберинциденти.

Целта е по-добра защита на гражданите и бизнеса и по-висока устойчивост на ключови услуги в енергетиката, транспорта, здравеопазването, цифровата инфраструктура и публичната администрация.

Европейската комисия СНИМКА: АРХИВ

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