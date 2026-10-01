Украйна осъди на доживотен затвор 18-годишен, убил известна националистка

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Съдът в Лвов осъди на доживотен затвор 18-годишния Вячеслав Зинченко, който беше обвинен в убийството на бившата депутатка ултранационалист Ирина Фарион, предаде Укринформ.

Зинченко беше осъден за умишлено убийство, свързано с изпълнение на гражданския дълг на жертвата с мотив етническа нетърпимост, както и за незаконно притежание на оръжие, отбеляза съдът.

Според прокуратурата, мъжът, родом от Днепър в Централна Украйна, е подкрепял теориите за "предполагаема национална дискриминация срещу рускоезични граждани на Украйна".

Той отхвърли обвиненията.

Съдията подчерта, че на осъдения са били предложени много възможности да говори по време на делото, но той е отказал, тъй като не е съгласувал позицията си с адвокатите си.

Прокурор Дмитро Петловани съобщи, че по време на досъдебното разследване са били поискани над 60 експертизи, повече от 1500 души са били разпитани и е анализиран голям обем информация от охранителни камери.

След обявяване на присъдата, която не е окончателна и може да бъде обжалвана в 30-дневен срок, в залата проехтяха викове "Срамота!" от привърженици на Зинченко, съобщава БТА.

Укринформ припомня, че на 19 юли 2024 г. в Лвов неизвестен мъж простреля лингвистката и гражданска активистка Ирина Фарион и избяга. Тя почина малко по-късно в болница.

Фарион бе и депутатка от ултранационалистическата партия "Свобода" в периода от 2012 до 2014 г. Радикалната ѝ защита на украинския език срещу руския я направи противоречива медийна фигура, на която мнозина се възхищаваха, но други - остро я критикуваха.

На 25 юли заподозреният за убийството 18-годишен Вячеслав Зинченко беше арестуван в Днепър.

Процесът срещу него започна през февруари 2025 г.